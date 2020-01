Trabajadores de PAT levantan paro y denuncian a Iturri

Carlos Quisbert / La Paz

Los trabajadores del canal de televisión PAT cumplieron 48 horas de huelga y hoy vuelven a su trabajo, pese a que aún no tienen respuesta a su demanda del pago de beneficios sociales y sueldos atrasados a más de 350 funcionarios. Los dirigentes en Santa Cruz lograron entregar una carta a la presidenta Jeanine Añez.

El paro de 48 horas fue convocado en Santa Cruz, donde se encuentran sus oficinas centrales, pero la medida de presión se extendió a los nueve departamentos del país. Al mismo tiempo, solicitaron al actual Gobierno “no asfixiarlos económicamente”, ante el supuesto de que el medio no estaría considerado para recibir publicidad estatal.

Sobre los manejos irregulares en el interior del canal, los trabajadores y periodistas denunciaron al jefe de contenidos de la red ATB, Jaime Iturri, de obligarlos a comprar libros y tratar de adoctrinarlos para no emitir información negativa contra el gobierno de Evo Morales.

“No supimos cuál era su cargo, pero nos dijeron que era un ejecutivo. Nos obligaba a comprar libros, tomaba controles de lectura (…) decía que la información debía manejarse con cuidado cuando se tratara del Gobierno, porque era nuestro aliado y que no se le debía dar mucha cobertura a la oposición”, señaló uno de los representantes del sindicato, Carmelo Pedraza.

La versión fue reiterada por periodistas de La Paz y otros medios en Santa Cruz. Señalaron que estas charlas de Iturri ocurrieron hasta hace cuatro años, cuando comenzaron a surgir los retrasos en el pago de salarios.

“Nunca obligué a los trabajadores de PAT ni de ninguna parte a comprar mis libros. A pedido de los directivos de ese canal di charlas sobre literatura y TV. No está demás decir que no cobré un peso por dichos cursos. Nunca adoctriné a nadie sobre estar a favor o en contra de ningún gobierno. He dirigido a muchos periodistas y ellos dirán que siempre pedía parte y contraparte”, fue la respuesta de Iturri ante las acusaciones.

Fuente:paginasiete.bo