Tuto Quiroga se lanza como candidato presidencial

Página Siete Digital / La Paz

El expresidente Jorge Tuto Quiroga anunció hace instantes a través de su cuenta de Twitter su candidatura para las elecciones generales del 3 de mayo.

«Este 2019, juntos, hicimos lo imposible una vez; estos próximos cinco años, hagamóslo otra vez» señala en un documento que adjunto a su publicación en Twitter.



Durante 14 años discutimos quién, representación congresal, coaliciones o voto útil. Debemos discutir propuestas para el futuro de #Bolivia 20/25, credibilidad y capacidad para cumplirlas.

Aquí mi propuesta 20/25: pic.twitter.com/LD4HQoJaSE — Tuto Quiroga (@tutoquiroga) January 9, 2020

Hasta ayer, Quiroga ejerció el cargo de delegado presidencial de Jeanine Añez, pero presentó su renuncia alegando que sus opiniones no afecten a la mandataria; no obstante, ya habían voces que indicaban que iba a presentar su candidatura como lo hizo efectivamente.

«Esto es historia, yo escogí este camino, nadie me obligó, lo hice por voluntad propia y no es mérito alguno. El voto no debe ser un agradecimiento a quienes luchamos semanas, meses o década y media contra la tiranía masista», señala en su pronunciamiento.

dsdsfdg

Fuente:paginasiete.bo