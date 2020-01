Ocho horas de idas y vueltas de una reunión que no fue

Página Siete / La Paz

Ocho horas duraron las negociaciones para materializar la reunión del Consejo Superior de la División Profesional que finalmente no se realizó. Entre idas y vueltas, llamados telefónicos y conferencias de prensa no se pudo llegar a una solución para aprobar el calendario 2020.

Los delegados de los clubes comenzaron a llegar a las 9:30 al Hotel Camino Real. Luego lo hizo el titular de la FBF, César Salinas, quien declaró que “confiaba en la presencia de los seis clubes opositores”.

A las 10:30 Guido Loayza y Juan Jordán ofrecieron una conferencia de prensa fuera del hotel e informaron que el grupo disidente no se presentaría debido a que Salinas les había mentido.

“Anoche quedamos en reunirnos previo al consejo, pero hoy en la mañana nos comentaron que la cita no iba y así no podemos asistir a la reunión”, mencionó Jordán.

Loayza criticó que Salinas no quiera dialogar con sus afiliados. “Se niega a juntarse con nosotros y para mejorar la relación es primordial dialogar. No me asustan las amenazas de amedrentamiento”, añadió Loayza. Pasado el mediodía los ocho clubes que estaban en sala emitieron un comunicado en el que pedían instalar la reunión por simple mayoría y no con los dos tercios que establece el reglamento. Inmediatamente se informó de un acercamiento y de una reunión en oficinas de la federación entre las partes, pero los clubes cruceños decidieron volver a su distrito y sólo enviaron a Renán Quiroga, de Wilstermann, a la cita.

A las 15:30 se tuvo otro debate por 90 minutos y al final el vocero comunicó que la cita ingresa en cuarto intermedio hasta hoy cuando se piensa instalar la cita y aprobar el calendario.

