Consejo aprueba inicio del Apertura en medio de división en el fútbol

El Consejo Superior de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se instaló finalmente este viernes en La Paz con la presencia de los delegados de ocho clubes y su Comité Ejecutivo. Se determinó la aprobación del reglamento y la convocatoria de los campeonatos Apertura y Clausura 2020, el primer torneo arranca el 19 de enero. Los equipos ausentes desconocen dicha resolución.

Las instituciones que dijeron presente en el hotel Camino Real son The Strongest, Nacional, Real Potosí, San José, Always Ready, Aurora, Real Santa Cruz y Vinto Palmaflor.

“Hemos procedido a la revisión en grande y en detalle de lo que ha sido la aprobación del reglamento y la convocatoria de los dos campeonatos de la temporada 2020”, informó el vocero de la FBF en conferencia de prensa.

Antes de la junta se reunieron los representantes de los clubes disidentes Bolívar, Wilstermann, Oriente, Blooming, Royal Pari y Guabirá -que desaprueban el descenso de Destroyers- con una comisión de la FBF, pero no llegaron a ningún acuerdo y decidieron no acudir a la reunión oficial.

Este viernes se instala el Consejo Superior así no haya quorum

Al término del Consejo salió la resolución y las conclusiones dando por aprobados los temas en agenda. Minutos después los disidentes se pronunciaron en un comunicado que desconoce las determinaciones arguyendo que están fuera de las normas, al no haberse respetado el estatuto.

“Los presidentes y delegados aclaramos que la reunión sostenida el día de hoy no es y no puede considerarse como un Consejo Superior de la División Profesional pues a ella solo asistieron seis clubes, además a esta reunión acudieron 2 clubes que están pendientes de recibir la condición de miembros de la FBF, con lo cual su presencia invalida cualquier Consejo Superior”, dice la nota.

La postura se ampara en que solo participaron seis equipos miembros: The Strongest, Nacional, Real Potosí, San José, Always Ready y Aurora siendo que Real Santa Cruz y Vinto Palmaflor aún no habrían sido acreditados como instituciones de la máxima categoría. La Federación alega que sí lo están y por eso se instaló el Consejo.

Es oficial Destroyers pierde la categoría y Real Santa Cruz asciende por mérito

La reunión que debía realizarse inicialmente el lunes en Santa Cruz, fue postergada para el jueves en La Paz pero tampoco se realizó debido a las demandas de los disidentes que no concurrieron debido a que sostienen que el descenso de categoría de Destroyers es ilegal. Ayer solicitaron reunirse con el presidente César Salinas, previo al Consejo, para intentar llegar a un convenio, no lo lograron.

En la cita no se sorteó el fixture del Apertura como estaba previsto. La FBF alberga la esperanza de que los equipos que estuvieron ausentes puedan cambiar de postura y se realice otra reunión con la totalidad de miembros.

(10/01/2020)

Fuente:la-razon.com