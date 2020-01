Después de seis años se dicta sentencia por el homicidio de Verónica

Página Siete Digital / La Paz

Después de seis años y cinco meses de espera, finalmente se dictó sentencia en el caso de Verónica Quintana Méndez contra los cinco acusados de homicidio y complicidad. El cuerpo de la joven fue hallado en el cerro Lara Marka de Llojeta el 10 de agosto de 2013. Dos días antes, ella presuntamente compartía bebidas alcohólicas con sus compañeros.

Se tiene previsto que a las 18:00 de este viernes se haga lectura de la sentencia y estarán presentes ambas partes. Cuando Verónica murió no existía la Ley 348 por lo que el caso no pudo ser tipificado como feminicidio, según los familiares.

“Yo no estoy conforme porque yo siento que no es homicidio porque es feminicidio. Nunca los hemos visto, no los hemos conocido (a los tres hombres que participaron. Carla y Daniela eran compañeras, ellas le sacaron de la universidad a Verónica” dijo Rosario Méndez, la madre de Verónica en una entrevista con ATB este viernes.

El Tribunal de Sentencia 5 de la ciudad de La Paz resolvió dar diez años de cárcel por homicidio a Boris A. F. y a Daniela S. C., mientras que los coacusados Juan R. E., Miguel I. y Carla V. recibieron cinco años de condena por complicidad. La sentencia fue dada a conocer por el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización que acompañó el proceso e identificó obstáculos procesales en el caso de Verónica y exigió a las autoridades competentes su pronta resolución.

Verónica estudiaba en la Facultad de Ingeniería Geológica, ubicada en Cota Cota (zona Sur) y el 8 de agosto de 2013 salió de su casa rumbo a clases. A las 22:00, su madre fue a buscar a la joven a la casa de su amiga Carla, quien le confirmó que había estado consumiendo bebidas alcohólicas con ella y unos amigos, pero que la dejaron en una esquina.

Dos días después la madre de Verónica, recibió una llamada de la madre de Carla. «Me dijo que vaya a su casa porque los culpables se estaban escapando y que mi hija estaba muerta”, contó Méndez a Erbol el 2013.

Los padres llegaron a la vivienda con la Policía y hallaron a los cinco jóvenes. Su versión fue que ella estaba en estado de ebriedad, bajó del automóvil en el que se encontraban, corrió a un cerro y que se cayó. Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo de la joven desnudo y con una fractura en la mandíbula. Para la familia se trató de una violación y un feminicidio.

Fuente:paginasiete.bo