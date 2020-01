Wilster ficha a Willian Álvarez y deja ir a Saucedo

Los Tiempos / Cochabamba

El delantero Willan Álvarez llegó a un acuerdo con el club Wilstermann y se convierte en el segundo refuerzo del plantel aviador para la temporada 2020. En tanto, Fernando Saucedo finalizó su ciclo de más de cuatro años en el club.

Saucedo no llegó a un acuerdo económico con la dirigencia. Su futuro, al parecer, está en Always Ready, club con el que espera cerrar el trato hoy. Saucedo estará presente en el inicio de la pretemporada de Wilstermann para despedirse no sólo de sus ahora excompañeros, sino también del cuerpo técnico.

“Lo único que tengo es agradecimiento, sobre todo al hincha de Wilstermann, a los dirigentes también. Ahora que me toca irme, me voy campeón, sé que al equipo le va seguir yendo bien, porque tiene excelentes jugadores y una excelente hinchada”, dijo Saucedo.

El Menona con Wilstermann conquistó tres títulos nacionales (2016, 2018 y 2019). Saucedo llegó a Wilstermann para el segundo semestre del 2015 y se convirtió en uno de los referentes en el plantel, titular indiscutible. Con Wilstermann también logró su mejor participación internacional en una copa internacional, ya que llegaron a disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Mientras que el fichaje de Álvarez fue confirmado por el directivo Cayo Salinas, quien aseguró que las negociaciones fueron cerradas por el propio presidente de la institución aviadora, Gróver Vargas. Álvarez, que en 2019 militó en Aurora, hará dupla en ataque con su hermano Gilbert Álvarez.

Fuente:paginasiete.bo