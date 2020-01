Erick Foronda: 'Se planteará la cooperación (con EEUU) para 3 grandes campos'

En esta entrevista con La Razón, el secretario privado presidencial, Érick Foronda, indica que el Gobierno priorizará tres temas (apoyo a las elecciones, al cuidado del medio ambiente y la reforestación, y a emprendimientos tecnológicos de jóvenes) para el destino de la cooperación económica y técnica de Estados Unidos, tras el levantamiento del “veto” de ese país, y de otros organismos internacionales.

—¿Qué significa esta apertura de Estados Unidos?

—El presidente Donald Trump ha levantado el castigo o veto que tenía Bolivia, que no podía recibir cooperación internacional. Esta medida es beneficiosa porque las relaciones no estaban bien, no se habían cumplido ciertos requisitos ideales de acuerdo mutuo y se habían asumido actitudes como la expulsión del embajador Philip Goldberg (en 2008).

—¿En qué ámbitos se dará ese levantamiento del veto?

—Con la decisión de la Casa Blanca, Bolivia puede recibir recursos frescos para los programas de cooperación que el país decida inicialmente. Como éste es un Gobierno de duración específica y su principal meta es la organización de las elecciones, se ha hablado de algunas áreas en las que se puede hacer un trabajo inmediato. Primero, el apoyo a todo el proceso electoral; segundo, la cooperación al medio ambiente, específicamente al cuidado, la protección y la reforestación de la Chiquitanía. De hecho, en el curso de esta semana están llegando los primeros cuatro técnicos para respaldar todo el proceso electoral, misión que se va a sumar al conjunto de la cooperación de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea, Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, y en este caso se suma el respaldo de Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Lo que tengo entendido es que se va a hacer una canasta técnica y otra financiera para apoyar el trabajo del TSE, y garantizar elecciones limpias e impecables.

—¿Se maneja algún monto?

—Es prematuro hablar de montos, de lo que sí podemos hablar es de las voluntades políticas, de apoyar a la democracia boliviana y a las necesidades más urgentes. Creo que los programas que se van a poder concretar abrirán un espacio nuevo de relacionamiento entre Bolivia y Estados Unidos y entre Bolivia y la cooperación internacional. También esperamos sentar las bases para establecer oportunidades económicas para jóvenes emprendedores, la Presidenta siempre menciona la apuesta por cambiar la cadena de la productividad por una cadena de la creatividad y de la innovación.

—Entonces se apunta a varios programas para los recursos…

—Vamos a plantear como administración boliviana estos tres grandes campos, para la cooperación de Estados Unidos y la internacional: el apoyo a la institucionalidad democrática; el apoyo a los programas del medio ambiente y la protección de las áreas forestales; y la creación de espacios para oportunidades económicas, el desarrollo y respaldo a emprendimientos de jóvenes mediante las startups (empresas emergentes). Por supuesto, el otro campo importante es el de la seguridad y la defensa, porque se ha descubierto en Bolivia la presencia de narcoterrorismo y una fuerte penetración del narcotráfico que merece una atención particular, en los cuales trabajan los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López.

—¿Cuáles son las condiciones para este apoyo y en qué forma ayuda esto para el restablecimiento pleno de las relaciones?

—Vamos a ver en el futuro. Creo que el Gobierno actual ha abierto las puertas en condiciones muy beneficiosas para el país, porque la ayuda que se viene no tiene ningún condicionamiento, es más, la cooperación es para apoyar el proceso de recuperación de la democracia, no solo en el caso de Estados Unidos, sino la cooperación en general. Lo que vaya a pasar después es ya el proceso de diálogo con la cooperación y lo que podrá hacer el próximo Gobierno, pero las bases están sentadas. No hay condiciones, es un respaldo firme a la democracia boliviana y al restablecimiento de la institucionalidad democrática, y al desarrollo de las oportunidades en el país.

—¿Se prevé la reapertura de las agencias de cooperación de Estados Unidos en el país?

—Usaid está dispuesta a venir, de hecho, repito, esta semana vendrán los primeros técnicos, la primera misión y ha comprometido su apoyo al proceso electoral. Sobre las otras agencias, el ministro Murillo ha detallado la importancia de restablecer relaciones con la NAS (Oficina de Asuntos Antinarcóticos), que es un apoyo logístico a la lucha contra las drogas.

—En el caso de retorno, ¿puede haber una devolución de la infraestructura de esas agencias que fueron usadas para otros fines en el anterior gobierno?

—No se ha tocado ese tema, estamos mirando el futuro. Uno de los temas que hay que hablar no solo con Estados Unidos, sino con la Unión Europea y con Naciones Unidas, es cómo se puede reprogramar y reforzar todo el equipamiento de lucha contra las drogas, para mencionar solo un campo.

—¿Qué otras medidas se puede esperar de Estados Unidos?

—Una que sí queremos destacar, y es algo que el Gobierno ha estado pidiendo, es la reclasificación del Departamento de Estado acerca del país en términos de anuncios sobre la importancia de viajar a Bolivia. El país ha estado en el punto 4 de clasificación, en su crisis más grande en noviembre. El Gobierno de Estados Unidos tiene una clasificación del 1 al 4, donde 1 es el país que menos problemas tiene y 4, el con más problemas. Cuando se está en el punto 4, ellos recomiendan a sus ciudadanos y al turismo en general que no viajen a ese país. Y en las últimas horas nos han comunicado que Bolivia está en el nivel 2, en el que por ejemplo están Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay… básicamente ya no hay restricciones para visitar Bolivia y es una buena señal. Esta reclasificación beneficia al turismo, a inversionistas, es para reactivar todo el sistema de visitas y ello porque el proceso de pacificación en el que el Gobierno y la Presidenta se han esforzado está dando otro más de sus resultados.

Perfil

Nombre: Érick Foronda

Cargo: Secretario privado de la presidenta Jeanine Áñez

25 años en la embajada

Trabajó como periodista en medios y agencias de prensa en el país. Estuvo 25 años como asesor principal de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Posteriormente se dedicó a ser consultor de organizaciones de investigación política y social en Washington. Tiene dos libros en proceso.

Fuente:la-razon.com