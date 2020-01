Abogada revela que Coca está en Argentina y pidió refugio

Página Siete Digital / La Paz

El exministro de Obras Públicas y exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Óscar Coca, se encuentra en Argentina, informó su abogada, Carla Ascarrunz y señaló que la exautoridad durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha solicitado refugio en el vecino país.

“Desde que se ha tomado conocimiento de que existe una persecución política y una vulneración total a procedimientos ya normas legales en nuestro país, es que a la fecha el licenciado Coca se encuentra en la República de Argentina con la condición de refugiado y su estado de salud es reservado”, señaló la abogada a Unitel.

Ascarrunz puntualizó que Coca no tiene nada que ocultar, que nunca ha evadido la justicia y que no fue notificado para declarar ante la Fiscalía pese a haber informado sobre su paradero ante la justicia. Recalcó que hasta que no se revierta la orden de aprehensión en su contra el exgerente de Entel no se presentará a declarar a las instancias competentes.

Coca es investigado por uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado. Hasta el momento la Policía ha allanó dos inmuebles de la exautoridad en busca de documentos como parte de la investigación de los delitos que se le atribuyen. Mientras tanto la alerta azul de búsqueda en su contra sigue activada.

Fuente:paginasiete.bo