Carlos Lampe: ‘Siempre deseo ser protagonista y aportar al objetivo común’

Ayer, Always Ready perdió 3-2 ante Deportes Iquique, en Chile, donde el arquero titular fue Lampe, quien dejó atrás todo un semestre que estuvo sin jugar en San José. Cuenta que la pasó mal, porque se entrenaba y no jugaba. Ayer volvió a competir y espera iniciar otra etapa.

El experimentado guardameta Carlos Lampe volvió a la competencia formal en el fútbol, lo hizo en Iquique, Chile, luego de que estuvo todo un semestre sin jugar en San José. Es el portero titular en Always Ready, donde tiene el propósito de recuperar terreno en el fútbol jugando bastante.

—¿Qué siente al saber que vuelve a jugar de manera formal?

—Me siento tranquilo, esperando que empiece el torneo, no tengo apuro, porque esta pretemporada la tengo que utilizar para ponerme bien en la parte física que es la base para luchar un lugar en el onceno.

—¿No fue un buen semestre?

—Fue un semestre duro, no sé por qué no pudieron registrarme, no fue culpa mía sino por el desorden dirigencial que se dio en San José, al menos me tuvo activo entrenando y me mantuve en forma física.

—¿Qué fue lo más duro?

—Fue que en todo el año cobré un medio sueldo, lo demás no lo vi hasta ahora. La situación estaba difícil.

—¿Le costará agarrar ritmo?

—Me siento tranquilo trabajando, ya estaremos encarando amistosos y ello me va a permitir agarrar ritmo. Voy a recuperar el terreno que perdí en el fútbol dentro de la cancha, jugando seguido y en lo posible siempre con buenas actuaciones.

—¿Cómo se dio su incorporación a Always Ready?

—La verdad que tuvimos contacto con mucha antelación, me comentaron del proyecto que tiene la directiva y es la de pelear el torneo, de hacer una buena representación en la competencia internacional y aquello me sedujo sobre todo por el tiempo de anticipación con el que me hablaron. Siempre deseo ser protagonista y aportar al objetivo común.

Más información en la edición impresa

Fuente:la-razon.com