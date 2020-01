Morales llama a movilizaciones: Como nos derrotaron, nosotros vamos a derrotar

Página Siete Digital

En un mensaje transmitido por Radio Kawsachun Coca, esta mañana, el expresidente Evo Morales asegura que su partido político, el Movimiento Al Socialismo (MAS), ganará las elecciones y en caso de que suceda lo contrario, convoca a la movilización.

“Mi recomendación a los oyentes, ahora tenemos que prepararnos para las elecciones, sé que vamos a ganar las elecciones. Ellos van a protestar, si después del 3 de mayo hay golpe, cómo enfrentamos: como nos derrotaron, ahora tenemos que derrotar”, exhortó. En la entrevista, también estuvo Sacha Llorenti, quien fue representante de Bolivia ante las Naciones Unidas.

Estas son las frases más destacadas de Morales en más de una hora de programación.

1 “En México hemos tenido la iniciativa de proyectar una ley de garantías a los dirigentes sindicales, a los dirigentes de sectores sociales, a exautoridades, sin embargo este proyecto de ley original ha sido totalmente cambiado. No tengo las últimas modificaciones aprobadas del Senado”.

2 “Mientras mi renuncia no sea aceptada ni rechazada sigo siendo presidente, jurídicamente, aunque no esté en Bolivia, no estén mis Fuerzas Armadas y mi Policía”.