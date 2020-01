EL FÚTBOL EN BOLIVIA

Always Ready

El millonario aún busca un atacante

La etapa de contrataciones en Always Ready todavía no se cerró. El cuerpo técnico requiere un delantero para la temporada que se avecina. La dirigencia maneja algunas opciones y uno de los candidatos sería el argentino Hernán Barcos (foto). Hace tiempo el vicepresidente Andrés Costa dijo que se hizo una propuesta al futbolista, pero todo dependía del tema económico. De acuerdo con el portal el futbolero.com.ec el atacante de 35 años de edad está sin equipo, fue ofrecido al Vasco Da Gama brasileño y su salario en Ecuador llegaba a los 75.000 dólares. Mientras tanto, ayer se sumó a los entrenamientos de la banda Fernando Saucedo, quien señaló “me di cuenta que es una institución seria que quiere hacer bien las cosas, por lo que estoy tranquilo”.

vigevani

“Perú tiene una Liga más competitiva”

César Vigevani, DT del peruano Binacional, señaló que en Bolivia tenía la posibilidad de jugar la Copa Libertadores con Bolívar, “pero queríamos pasarnos a una Liga más competitiva. Creemos que Perú es más competitivo”, y por eso decidió firmar con el campeón incaico.

Fuente:paginasiete.bo