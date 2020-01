Firma de Hurtado movió $us 15 MM al exterior sin aval estatal

Manuel Filomeno / La Paz

La aseguradora Provida, de propiedad del empresario Marcelo Hurtado, transfirió 15 millones de dólares del fondo de seguros previsionales de invalidez y muerte a una cuenta en Estados Unidos sin la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

“He presentado una denuncia frente al Ministerio de Economía, en la cual pido que se realice una investigación sobre la transferencia que ha hecho la empresa Provida, de 15 millones de dolares, a un banco en Estados Unidos; 15 millones de dólares que corresponden a los seguros previsionales que forman parte del seguro obligatorio de largo plazo, correspondiente al seguro de invalidez y de vida”, explicó el senador Óscar Ortiz, quien presentó ayer la denuncia de caso.

El legislador precisó que la transferencia afecta a los fondos de jubilación, ya que Provida controla el 25% de los recursos de los seguros previsionales de invalidez y muerte, los cuales representan en total el 3,74% de los aportes de los trabajadores del país a las Adminstradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El senador acotó que la salida de capitales se hizo sin la autorización de la APS ni del Ministerio de Economía y excede el límite para inversiones en el exterior en relación con su capital.

“La transferencia no fue comunicada a la APS, además, excede abundantemente los límites que le impone el capital que la empresa administra, que es una reserva de 80 millones de dólares que corresponden a las rentas previsionales de los jubilados y, sobre todo, me extraña que habiendo tomado conocimiento, la APS no haya tomado las medidas correspondientes, tanto para procesar a los responsables como para lograr la repatriación de los recursos”, manifestó.

Los 15 millones de dólares fueron transferidos a una cuenta del Banco de Nueva York Mellon (BNY Mellon) los primeros días de noviembre, cuando el país pasaba por conflictos sociales debido al fraude en las elecciones.

“La cuenta fue creada el 1 de noviembre, existe la susceptibilidad de que el señor Hurtado veía que se venía otro gobierno y haya decidido transferir estos recursos para disponer de ellos en el futuro”, sostuvo Ortiz.

El legislador agregó que su denuncia fue entregada al Ministerio de Economía para que inicie las acciones correspondientes para establecer responsabilidades y repatriar los recursos que fueron sacados del país.

“Se deben realizar las investigaciones para determinar las responsabilidades y los procesos correspondientes, y lograr la repatriación de esos recursos, que pertenecen al pueblo”, dijo.

Sospechas

El legislador expresó, además, su preocupación sobre el trabajo de los puestos jerárquicos de la APS, ya que éstos -según él- permitieron la salida de los capitales y todavía se mantienen en sus cargos. Por eso solicitó al ministerio encargado de las finanzas públicas que investigue el caso.

“Quiero expresar mi preocupación porque las actuales autoridades de la APS son las mismas que estaban cuando Provida abusaba del poder gracias a los vínculos que tenía con el gobierno de Evo Morales, por lo que pido que el ministro Parada disponga de una investigación para determinar las responsabilidades en los accionistas de la empresa y también en quienes ocupaban y ocupan posiciones jerárquicas en la APS y que no cumplieron con la responsabilidad de proteger los recursos de los jubilados, para la renta de invalidez y seguros de vida”, señaló.

El empresario Hurtado se encuentra detenido y es acusado por la creación de distintas empresas para administrar el canal de televisión PAT, además de prestarse como vínculo entre el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las empresas de comunicación ATB y La Razón, además de Gravetal

Riesgo profesional, común y laboral

Los seguros de riesgo común, laboral y profesional se refieren a seguros que protegen a los asegurados o sus derechohabientes (familiares) en caso de invalidez permanente o por fallecimiento.

En el caso de los seguros de riesgo común, se pagan en caso de sufrir incapacidad total y definitiva para realizar un trabajo remunerado no proveniente de riesgo profesional y a causa de enfermedad.

El riesgo laboral es una pensión que se paga como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que provoca el fallecimiento o incapacidad definitiva de la persona afiliada, para continuar realizando el trabajo que desempeñaba.

La incapacidad puede ser total o parcial. El riesgo laboral es similar, pero se aplica a trabajadores ocupados en fuentes independientes.

Estos seguros son financiados con el 3,74% de los aportes mensuales que los trabajadores hacen a las AFP.

