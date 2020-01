Gobierno dice ahora que la liberación de exportaciones no es irrestricta

El Gobierno aclaró ayer que la liberación de las exportaciones no es irrestricta y que por el contrario se dará prioridad a la provisión de productos para el mercado interno antes de exportarlos. Los pecuarios pidieron reglamentar el decreto para garantizar insumos.

“Nosotros hemos firmado un acuerdo por la producción y las exportaciones, no estamos haciendo una liberación total de las exportaciones porque de entremedio, y que quede bien claro, lo que se busca en este decreto es proteger el mercado nacional, pero también poder hacer exportaciones”, puntualizó en conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo Parada.

Además, aclaró que en la reunión del lunes con diferentes sectores productores y exportadores de Santa Cruz se definió la redacción de un decreto supremo, “por la producción y exportaciones”, para “facilitar las exportaciones y aumentar la producción que garantice el abastecimiento de alimentos a la población nacional”.

El lunes, luego de la reunión de los ministros de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, y de Desarrollo Rural y Tierras, Mauricio Ordóñez, con el sector agroindustrial cruceño, este último dijo que se van “a seguir los pasos legales para poder arribar de manera irrestricta (para) la facilitación de la venta al exterior del país”.

En tanto, Rojo indicó que en unos 15 días el proyecto de decreto supremo será enviado al gabinete ministerial para que lo analice y apruebe con el objetivo de “eliminar” las trabas a las exportaciones, siempre y cuando se garantice el abastecimiento de alimentos en el mercado interno.

Rojo explicó que las trabas que tienen los exportadores para poder comercializar al exterior sus productos son la certificación de abastecimiento interno, las licencias previas para exportar, los mecanismos de cumplimiento de cupos, entre otros, lo que origina una inseguridad jurídica.

Con esa medida se estima que este año las exportaciones en productos no tradicionales, se incrementen entre los $us 300 millones y $us 500 millones, estimó el ministro Rojo.

En tanto, la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) planteó que paralelamente a la elaboración del decreto para facilitar las exportaciones y el aumento de producción para el abastecimiento interno, se debe trabajar en un “decreto reglamentario” para garantizar la provisión de insumos para la producción de leche y carnes de pollo y de cerdo, además de mantener los precios y los volúmenes para este sector.

“Ha salido luz verde y hay el compromiso oficial para elaborar el decreto reglamentario donde vamos a tener la seguridad legal de poder contar con todas las medidas precautorias para tener precios y por supuesto cantidad para los productores”, informó a La Razón el coordinador general de la CAC, Rolando Morales.

El ejecutivo añadió que su sector presentará un borrador de proyecto de decreto reglamentario para que sea considerado por el gabinete ministerial y se garantice a los productores pecuarios de Cochabamba el abastecimiento, los volúmenes y los precios de los insumos que requieren.

Fuente:la-razon.com