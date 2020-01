Setién, el DT 60 del Barça, con la filosofía de jugar bien

EFE Barcelona

El nuevo entrenador del Barcelona, Quique Setién, admitió en su presentación que jamás habría soñado con poder dirigir al club catalán, de cuyo estilo siempre ha sido un gran defensor. “Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí”, reconoció tras firmar su nuevo contrato para ocupar el banquillo del Barça hasta el 30 de junio de 2022.

Setién destacó la “ilusión” con la que afronta un proyecto que calificó de “gran reto”, y aseguró que eso es justo lo que transmitirá a sus futbolistas: “Ese entusiasmo, esas ganas de querer ganar, esta confianza que tengo ahora en el Barcelona”.

El DT número 60

A sus 61 años, Quique Setién (Santander, 1958) no sólo se ha convertido en el entrenador número 60 de la historia del Barcelona, sino que ha entrado en el “club exclusivo” de técnicos españoles que no habían vestido previamente la camiseta azulgrana. Setién, que ayer dirigió su primer entrenamiento al frente del equipo, sigue los pasos de los otros dos técnicos cántabros de la historia del Barça, que también llegaron a mitad de temporada como soluciones de emergencia. El primero de ellos, Enrique Orizaola, aterrizó en Can Barça en 1960 como segundo del serbio Ljubisa Brocic, quien fue destituido el 12 de enero del año siguiente por mal rendimiento.

Este domingo, la etapa Setién al frente del Barça comenzará con la visita del Granada al Camp Nou; el tiempo dirá si el cántabro escribirá su nombre entre los grandes entrenadores del Barça o si, al igual que Orizaola y Ruiz, será un DT de transición antes de la llegada de alguno de los rumoreados exazulgranas Xavi Hernández o Ronald Koeman.

Fuente:paginasiete.bo