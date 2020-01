Ahorro en la banca cayó por primera vez en 15 años

Después de 15 años, los depósitos en el sistema financiero nacional bajaron en 2,2%, de $us 26.731 millones registrados a diciembre de 2018 a $us 26.145 millones a finales del año pasado, según datos oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB).

“Durante varios años los depósitos fueron mayores a la cartera y a partir del año pasado se produjo una situación a la inversa, lo que requiere una política por parte del Banco Central de Bolivia para hacer la corrección respectiva”, dijo ayer su presidente, Guillermo Aponte Reyes Ortiz.

El año pasado, la cartera crediticia superó a los ahorros del público y llegó a $us 26.486 millones. Aponte explicó que ese crecimiento en la cartera fue impulsado por “los créditos del sector productivo, los créditos de vivienda y de interés social, además por el desempeño de los bancos múltiples que tienen una participación del 88% de la cartera total”.

A ello, añadió que durante los días de conflicto, luego de las elecciones generales y la posterior renuncia de Evo Morales a la presidencia, se registró en octubre una venta de dólares al sistema financiero y al sector público que llegó a $us 829 millones, “una cifra récord en la historia de Bolivia”. No obstante esta situación, dijo que tras la posesión del Gobierno transitorio la venta de divisas bajó entre noviembre y diciembre de 2019. También señaló que el retiro de dólares de la bóveda se incrementó “de manera importante a partir de agosto previo a las elecciones, alcanzando un máximo mensual histórico en octubre con un retiro de bóveda de $us 737 millones”.

Entre octubre y noviembre de la gestión pasada, en medio de la convulsión social y política que vivía el país, salieron del sistema financiero nacional un total de Bs 5.955 millones, unos $us 855,6 millones al tipo de cambio actual, informó La Razón en una nota publicada el 17 de diciembre.

“El conflicto ha hecho que mucha gente trate de sacar sus recursos de la banca y han acudido a la banca para extraer dólares, con la idea de tenerlos más seguros en su hogar que en el sistema financiero”, añadió el presidente del BCB.

Entre el 20 de octubre y el 21 de noviembre, Bolivia vivió una convulsión social que dejó un centenar de personas heridas y una treintena de muertos.

