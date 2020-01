Fernando Colunga reaparece y responde a quienes dicen que se operó el rostro

Fernando Colunga ya no es aquel jovencito que protagonizaba exitosos melodramas como La usurpadora y Esmeralda; sin embargo, el actor mexicano sigue conservando a sus 53 años su imagen de galán de telenovelas.

Precisamente, lo bien que se ve a su edad llevó a varias personas a asegurar que se operó el rostro. Algo que no es cierto y que el propio Colunga se encargó de desmentir en una reciente entrevista en un programa en República Dominicana.

“Siempre habrá de qué hablar. Yo sé que a veces, y eso es una constante cuando alguien te ve o cuando tú trabajas o haces algo, siempre piensan que la salida más fácil es la que te mantiene en esto y no es verdad. Yo sé que hay gente que dice ‘ay es que ya se arregló la cara’. No señor”, dejó claro el también galán de exitosas novelas como Amor real y Porque el amor manda.

El actor, que protagonizó su última telenovela, Pasión y poder, en 2015, reconoció que tiene un compromiso desde siempre con el público de mantenerse bien, por lo que se cuida toda la vida.

“Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás que no he tenido excesos, que no he bebido, que no he fumado, que he tratado de mantener una coherencia y no porque quiera decir soy lindo y bueno sino porque tengo un compromiso de trabajo donde tengo que dar la cara”, aseveró el reconocido intérprete.

Colunga también habló del hermetismo con el que siempre manejó su vida privada y aclaró por qué nunca habló ni hablará de ninguna de las relaciones que tuvo.

“Yo no lo hablo no porque tenga que mantener ningún misterio, no lo hablo porque es una cuestión de caballerosidad y la magia que se vive entre dos personas es entre dos personas y no me hace ni más ni menos actor”, aclaró Fernando.

Fuente:eldeber.com.bo