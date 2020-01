Jacky Bracamontes habla sobre la muerte de su hijo

Jacky Bracamontes abrió su corazón para el programa de YouTube, Róger González Presenta, en donde contó cómo fue que vivió el doloroso momento cuando perdió a su único hijo varón en 2014

No fue nada fácil para la actriz mexicana, pues fue uno de los momentos más agridulces por los que tuvo que pasar, pues cuando le daba la bienvenida a su hija, al mismo tiempo despedía a su hijo Martín.

“Lo más complicado que me ha tocado vivir es que, en mi primer embarazo, me embaracé de dos bebés, un niño y una niña. En el embarazo, iba todo súper bien, pero en la semana 34 empecé con contracciones, me dice el doctor, ‘es que es un embarazo gemelar, es normal’”, contó.

“Para no hacerles el cuento largo, desde que empecé las contracciones, esto fue el lunes, y el viernes me dice el doctor: ‘Vente al hospital ahorita, porque esto es emergencia, algo no está bien’, entonces llegué, me trataron de controlar las contracciones y pues el bebé ya había fallecido tres días antes, entonces, en cuento a mi familia, lo más fuerte que me ha tocado es la muerte de mi bebé”, recordó.

La actriz, también contó cómo se sintió luego de que le dieron la noticia, y aseguró que fue un momento que la llenó tanto de tristeza que lloró durante 20 días seguidos.

“Me durmieron porque me empecé a poner mal, desperté unas horas después y me dijeron lo que había pasado y obviamente lloré durante muchos tiempo, día y noche 20 días, porque son los 20 días que estuve en el hospital porque mi hija estuvo en terapia intensiva. Estuve llorando porque ella estuviera bien y llorando por la pérdida que había tenido”, dijo.

Sobre cómo sobrellevar la partida de su bebé hasta el día de hoy, explicó que ella nunca superará la pérdida, pero aprendió a vivir con ello, y aunque aún le duele mucho, ella ahora entiende que eso tenía que pasar, pues su hijo vino a salvarle la vida a su hija, “porque si ella hubiera estado sola, ella se hubiera ido”.

