Romero: ‘Estoy dando la cara (…) exijo justicia, somos misioneros de la justicia’

El exministro Carlos Romero busca liberarse de su aprehensión en una audiencia de acción de libertad que interpuso su defensa y que este jueves se lleva a cabo en el juzgado Onceavo de Partido y Sentencia Penal. En ella aseguró que está “dando la cara” ante las denuncias en su contra y que lo único que exige es un proceso justo como “misionero de justicia”, en alusión a su profesión de abogado.

“Estoy aquí dando la cara, pero para que esto funcione tenemos que respetar el derecho, tenemos que respetarlo, nosotros somos abogados y ¿por qué hemos estudiado derecho?, porque somos unos misioneros de la justicia. Yo exijo justicia, somos misioneros de la justicia, entonces yo invoco justicia”, dijo vehemente ante el juez el otrora hombre fuerte del gobierno de Evo Morales.

El exministro aseguró que la ampliación del proceso por el caso UELICN en su contra es “defectuoso” y enumeró varios argumentos en ese sentido.

Culpó luego a la diputada de Unidad Demócrata (UD) Rose Marie Sandoval, la denunciante del caso, de no tener ética ni moral para denunciarlo. Aseguró que no hay una prueba en su contra y denunció que no se cumplieron con los procedimientos procesales.

Romero es investigado por los presuntos hechos de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).

Fue llevado el martes desde la Caja Petrolera de Salud (CPS), donde fue internado por problemas de salud, hasta la Fiscalía para que declare. Se acogió a su derecho al silencio y se ordenó su aprehensión.

Reapareció el 9 de enero en La Paz tras un seguimiento que hizo un medio español. Luego, activistas del denominado grupo «La Resistencia» instalaron una vigilia frente a su vivienda, en la zona Sur, que, según Romero, deterioró su salud al punto de su internación en la CPS la semana pasada.

“No es correcto que te secuestren en tu casa, que no te dejen comer, ni alimentos ni conciliar el sueño”, reclamó este jueves.

Contó en la audiencia que está instalado al lado de su madre, que cumplirá 85 años y tene la salud delicada, y en ese contexto pidió a los operadores de justicia verificar esa situación.

“Ya no tiene posibilidad de desplazamiento motriz, está muy enferma y que yo tengo la obligación de asistirla porque ella es la que me ha concebido, la que me ha permitido tener una profesión con muchísimo sacrificio como mujer sola y como jefa de familia”, contó.

Para el Gobierno, el exministro debe responder por los cargos por los que se le sindica “como cualquier ciudadano”. Así lo ha manifestado el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter.

“Romero debe responder por sus actos y asumir su defensa como cualquier ciudadano. A diferencia del régimen del que formó parte, el gobierno de transición de la presidenta @JeanineAnez, es respetuoso de los DDHH y la independencia de poderes”, escribió. (16/01/2020)

Fuente:la-razon.com