Bolívar: ¿Se deteriora la relación del DT y jugadores? Prieto se va con ese argumento

A poco de terminar el torneo clausura y en medio de versiones de la posible salida del argentino César Vigevani al futbol chileno, en las últimas horas afloraron una serie de problemas que hablan de una relación deteriorada entre el técnico y algunos dirigidos.

El primero en anunciar su partida fue el uruguayo Mauricio Prieto que admitió que su decisión responde a los problemas con el cuerpo técnico.

«Tuvimos muchas diferencias y por eso decidí dar un paso al costado, para no generar un clima que no convenía a nadie, eso lo decidí con mi familia porque la verdad no la estábamos pasando bien”, declaró a la prensa.

El otro en partir fue el brasileño Thomaz Santos que llegó coincidente con Vigevani y que durante todo torneo debió jugar en forma completa cuatro de los 28 partidos de la liga, pero igual cobró. Santos no tuvo continuidad porque el DT argentino solo lo mandó a la cancha los últimos diez minutos de algunos partidos en La Paz y en el interior.

Como el caso Prieto también reportaron otros inconvenientes con algunos jugadores extranjeros del primer plantel. Bolívar debe enfrentar este domingo al club Aurora de Cochabamba bajo la obligación de ganar o dar por perdida la disputa del título del campeonato que es lo único que podría perder.

Vigevani llegó con un equipo clasificado para la Libertadores y su misión era, además de enfrentar el torneo local de manera competitiva, consolidar un equipo de primer nivel para encarar la Copa el próximo año. Sin embargo la actuación de su equipo fue irregular este año, lo que generó una serie de críticas de su hinchada y gran parte exige su retiro del club.

La exigencia es coincidente con las versiones de la prensa chilena en sentido que tendría charlas adelantadas para ser el nuevo director técnico de la Universidad Católica de Chile.