Escuela Antiimperialista pasó a llamarse Héroes del Ñancahauzú

La Escuela de Comando Antiimperialista, inaugurada por Evo Morales en 2016, ha cambiado de nombre y de orientación ideológica.

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, informó que la entidad ha pasado a llamarse Héroes del Ñancahuazú y es una unidad académica de la Escuela Militar de Ingeniería.

Ñancahuazú es la región donde se desarrolló la guerrilla del Che Guevara, en la cual el argentino fue abatido.

López justificó el cambio de nombre, bajo el argumento de que la Escuela Antiimperialista estaba orientada a un adoctrinamiento foráneo, ajeno al espíritu boliviano.

“Lo único que estamos haciendo es devolverle el lugar que corresponde a las FuerzasArmadas y parte de eso es cambiar algo que no va o no iba con la doctrina militar, porque bajo ese concepto de antimperialismo se generaban doctrinas foráneas que no tenían nada que ver con el espíritu de los bolivianos”, sostuvo.

La unidad académica militar está ubicada es el municipio de Warnes en Santa Cruz.