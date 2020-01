Exiliados que retornaron acusan a Costas de traición y de trabajar con el MAS; piden su renuncia

Tensión en la política cruceña. El excívico Guido Nayar retornó hace menos de una semana a Bolivia, tras 10 años de autoexilio, y este jueves llegó hasta la Gobernación para entregar una carta en la que pide la renuncia del gobernador Rubén Costas. Lo acusó de haber traicionado la lucha de la autonomía y pactado con el gobierno de Evo Morales.

“Aquí no se puso el pecho a nada, se pusieron las nalgas y se arrodillaron”, cuestionó el que fuera también exministro en la gestión del extinto Hugo Banzer. No solo Nayar hizo públicas sus marcadas diferencias con Costas, sino también el excívico Branco Marinkovic, quien también retornó a Bolivia hace unos días tras una década en el exilio.

Coincidentemente ambos estuvieron involucrados en el caso Terrorismo, destapado luego del operativo del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas. Allí perdieron la vida tres, entre ellos Eduardo Rozsa, de los cinco miembros de la denunciada célula terrorista que pretendía la división de Bolivia, alentada con financiamiento de logias y líderes cruceño.

“Desde 2008 Rubén Costas lleva adelante un revocatorio de mandato en acuerdo con Evo Morales, lógicamente comienza la destrucción de la que se conocía como media luna (departamentos con autoridades opuestas a Morales), posteriormente hay una serie de acciones donde va destruyendo a cada uno de los que él considera su potencial adversario”, denunció.

Además aseguró que Costas lo entregó junto a Marinkovic a cambio de impunidad. “Existen documentos, a cambio de impunidad para ellos (nos entregaron) por eso nunca los procesaron”, insistió y puso como ejemplo que por más procesos que haya tenido no lo terminaron de enviar a la cárcel como a otros.

La investigación del caso Terrorismo la condujo el fiscal Marcelo Sosa, hoy asilado en Brasil, prácticamente descabezó la dirigencia cívica y política cruceña. Tras la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre en medio de denuncias de fraude electoral y conflictos, empezaron a retornar aquellos que abandonaron el país por diferentes causas.

Para Marinkovic el gobernador cruceño colaboró con el MAS. “Con Costas tenemos distintas visiones de la vida. Yo dediqué y dedico mi vida a trabajar, invertir y crear empleo; él dedicó la suya a la política. Y, por otro lado, está claro que nunca estaré de acuerdo con la estrategia política que el señor Costas impulsó desde Santa Cruz, una estrategia que consistía en colaborar con la dictadura del MAS y en abandonar los principios de la autonomía y de la libertad”, afirmó en una entrevista publicada por El Deber.

Costas respondió que tiene diferencias con el exlíder cívico y que no respondería a sus acusaciones, aunque recordó que, a diferencias de otros, se quedó en Santa Cruz para hacer frente al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Lo que puedo coincidir con este señor (Marinkovic) es que tenemos ideas diferentes y posiciones diferentes, estrategias diferentes, yo no tengo que responder. Si algo tengo, y este pueblo me conoce, es mi conciencia, y si algo tengo en mi conciencia es que yo nunca me he dejado chantajear ni amenazar por ningún extremista, ni por el MAS ni la derecha”, sostuvo.

Otro de los acusados por el caso terrorismo que retornó es David Sejas. Aseguró que el voto del pueblo fijará una posición respecto a Costas y su accionar frente a lo ocurrido este casi 14 años de Gobierno de Morales.

Costas es líder del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), que en las anuladas elecciones del 20 de octubre llevó como candidato al senador Óscar Ortiz. Salió en el cuarto lugar de votación. No se conoce aún si participará y cómo en las elecciones venideras del 3 de mayo.

