FFAA y Policía despliegan a 70 mil efectivos en patrullaje conjunto previo al 22

Efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía se vuelven a unir en las calles en operativos de seguridad, esta vez a poco del 22 de enero, fecha para la cual se anunciaron movilizaciones.

“En toda Bolivia superamos más de 50 mil, 70 mil más o menos que se van a mantener activos, que van mantener un patrullaje constante, ante estos rumores, ante estas especulaciones de un rebrote de violencia, de concentraciones que pretenden alterar el orden público”, indicó el viceministro de seguridad ciudadana, Wilson Santamaría.

Precautelando la seguridad de la ciudadanía, iniciamos las operaciones conjuntas con las #FFAA, desplegando entre ambas instituciones mas de 70000 personas para los servicios de patrullaje preventivo, conservación del orden público y otros. pic.twitter.com/lKFzeiV6E8 — POLICIA BOLIVIANA (@Pol_Boliviana) January 17, 2020

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, ratificó que ambas fuerzas realizarán patrullajes preventivos a nivel nacional con el objetivo de dar tranquilidad a la ciudadanía.

“Hemos sido permanentemente amenazados y agredidos. Nosotros seguimos creyendo en la paz y en el diálogo, y dentro de ese concepto de paz y de diálogo, obviamente está la prevención ante las amenazas para darle mayor tranquilidad a los bolivianos y bolivianas”, manifestó López.

El acto estuvo precedido de una marcha y movimiento militar poco habitual para el centro paceño.

Militares marchan en el centro paceño. Se alista un acto en plaza San Francisco. pic.twitter.com/IJK2f3TMbl — ERBOL (@ErbolDigital) January 16, 2020

El Ministro de Defensa señaló que los patrullajes serán “en todas las ciudades capitales, provincias y El Alto” y que el plan es mantener el operativo hasta el 22 o 25 de enero.

“Esto es para darles tranquilidad, que estamos en las calles estamos cuidándolos y que nos tranquilicemos, bajemos las revoluciones de la histeria colectiva. Estamos nosotros en las calles, no nos dejemos llevar por la guerra psicológica mediática y digital. Nos debemos serenar como bolivianos, debemos ser pacientes”, dijo López a los ciudadanos.

“No necesitamos permiso para entrar al Chapare”

Respecto a la susceptibilidad que hubo en el Chapare este jueves por el movimiento de militares, López explicó que se trata de un movimiento de efectivos para la labor táctica final de un curso de paracaidismo que se hace de manera periódica.

No obstante, fue enfático en advertir que las FFAA no necesitan pedir permiso a nadie para entrar al Chapare.

“No necesitamos pedir permiso a nadie para entrar al Chapare (…) Nadie nos puede decir que nos tenemos que comunicar, avisar, coordinar, es un atrevimiento. Nosotros no tenemos por qué pedir permiso a nadie y no lo vamos a hacer nunca. Qué es eso que estén pidiendo explicaciones a nosotros, no es así”, manifestó.

“Es mucho atrevimiento que pretendan pedirnos explicaciones o que quieran que pidamos autorización para hacer simplemente nuestro trabajo, no nos parece justo, es incorrecto”, agregó López a tiempo de recalcar su intención de ir al Chapare para las tareas de erradicación.