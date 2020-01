Quispe dice que respeta la homosexualidad, pero no se debe fomentarla

“Yo respeto, pero no comparto. No se debe fomentar”, así respondió el polémico exdiputado Rafael Quispe al ser consultado sobre la homosexualidad. Quispe explicó que en la cosmovisión indígena se reconoce al hombre y la mujer (Chacha – Warmi) como base de la familia, y no hay otra opción.

“Yo respeto, pero no se debería fomentar. Respeto, no se debe fomentar; porque con las leyes de discriminación avanzaron, pero yo vengo de una cosmovisión de los pueblos eso es el Chacha – Warmi, no hay otra”, afirmó.

Quispe insistió que respeta la condición de algunas personas, pero no comparte esa orientación sexual e instó a no fomentar la homosexualidad con leyes: “Respetamos la decisión de otros, que tienen otro tipo de gustos (…). Eso se respeta, jurídicamente se respeta, pero no comparto; nosotros el Chacha – Warmi, la creación de la humanidad”.

En 1973 la homosexualidad dejó de ser considerada un trastorno psiquiátrico, sin embargo, en la campaña electoral para las últimas elecciones uno de los candidatos propuso tratamiento psiquiátrico para las personas LGTBI (Lesbianas, Gay, Transgéneros, Bisexuales e Intersexuales) frente al rechazo de colectivos.

En ese contexto, el actual director del Fondo Indígena manifestó que su posición no tiene que ver con una cuestión ideológica sino con su cosmovisión, donde se reconoce el “Chacha – Warmi”. Quispe dijo que incluso las sagradas escrituras reconocen solo al hombre y la mujer, y “no hay otro sexo alternativo”.