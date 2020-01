Andecop pide a Educación definir el alza de pensiones

Página Siete / La Paz

La Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) envió una carta al Ministerio de Educación para pedir la definición de la normativa de las inscripciones y el incremento de las pensiones escolares. Este sector manifestó su preocupación porque el lunes se iniciarán las inscripciones escolares y aún no se definió el porcentaje del alza de las cuotas.

“En este momento (ayer) presentamos una carta y esperamos una convocatoria del Ministerio de Educación. La presentamos como Andecop. Ahora no tenemos ninguna normativa para iniciar las inscripciones ni el incremento de pensiones y eso crea incertidumbre”, dijo la representante de Andecop, Isabel Sotez.

Recordó que el pasado jueves se reunieron con técnicos para evaluar el incremento de las pensiones escolares. “Fue con las viceministras de Economía y del Ministerio de Educación y técnicos para analizar el incremento de pensiones”, dijo.

Acotó que se estableció un nuevo encuentro para el martes, pero la asociación no recibió una convocatoria del ministerio. “La anterior semana habíamos acordado continuar con la reunión para el martes pasado, pero no hemos recibido la convocatoria a la reunión y estamos esperando. Estamos preocupados porque no tenemos la norma general 01 /2020 y tampoco el monto del incremento de pensiones”, dijo.

De acuerdo con Sotez, los afiliados de Andecop están preocupados por la incertidumbre, en especial porque el lunes 20 se inician las inscripciones por la gestión escolar. El 3 de febrero, los estudiantes retornarán a las aulas.

