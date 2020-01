El Ejército colaboró en el Plan 3.000 en la lucha contra el dengue

Silvana Vincenti

Ha registrado 54 de los 208 casos de dengue en lo que va del año y tiene la atención de las autoridades de salud.

La ciudadela Plan 3.000 ayer por la mañana recibió a 400 personas, 200 de ellas premilitares y oficiales de instrucción de la Octava División, además de estudiantes y personal de la Secretaría Departamental de Salud (Sedes).

Juntos trabajaron para la destrucción de criaderos del mosquito Aedes aegypti en 15 barrios, con miras a la gran minga departamental del 2 de febrero.

“El Plan 3.000 es una de las zonas que más nos preocupa. Cómo es posible que de todos los casos confirmados, 54 se hubieran dado acá y que en cuestión de una semana hubiéramos subido de tres a más de medio centenar de enfermos, eso implica que estamos en una epidemia que este año ha resurgido de manera explosiva”, afirmó Marcelo Ríos, director de Sedes Santa Cruz.

Según la autoridad, estas mingas de barrios seguirán realizándose para estimular a los vecinos y mostrarles cuán fácil es destruir los criaderos, la prioridad de la campaña.

“El dengue es una enfermedad mortal y no ayudan el calor y las lluvias intermitentes; actualmente tenemos niños, adolescentes y adultos en terapia intensiva”, dijo, y pidió a la población que no se automedique y que si alguien sospecha de que padece dengue, no espere a último momento para dirigirse a un centro de salud.

“Ni bien empecemos con la sintomatología, que son fiebre, malestar general y dolores articulares, debemos ser valorados por médicos y ser registrados. Si no nos hacemos atender a tiempo, el dengue se nos puede complicar y ocasionar la muerte. A veces la población llega tarde a los centros de salud y eso nos genera mayor complicación para dar una atención oportuna”, exhortó.

El Cnel. DAEN Roberto Nelson Terrazas Terrazas comprometió el apoyo de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército. “Siempre estaremos prestos a apoyar las demandas de la sociedad y de las autoridades de salud”, aseguró desde el Plan 3.000.

