Patzi Si Choquehuanca va como candidato podría declinar mi postulación

Página Siete / La Paz

El líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi dijo que puede declinar su postulación a la presidencia del estado en las elecciones del próximo 3 de mayo, si es que el Movimiento Al Socialismo elige a David Choquehuanca como candidato para las mismas.

“Si David Choquehuanca va como candidato del MAS yo podría declinar mi postulación”, fueron las palabras que Patzi dijo en medio de su disertación en el Congreso del Movimiento Tercer Sistema que se llevó a cabo este sábado en el coliseo Julio Borelli Vitterito de la ciudad de La Paz.

Además respecto a las siguientes elecciones dijo, “Hay muchos candidatos en el mapa y eso debilita y hará más difícil para todos, yo creo que el día lunes se empezará a configurar el escenario político y se conocerán las candidaturas”.

La decisión final sobre su candidatura se conocerá en una reunión este martes. “Que me presente a las elecciones fue decidido por el Congreso Nacional llevado a cabo el 28 de diciembre y eso no cambia, aunque también me dieron la potestad de decidir en última instancia, de hacer alianzas con organizaciones sociales, personalidades y también con agrupaciones políticas”.

Esto va en contra de sus declaraciones del pasado 29 de diciembre, cuando confirmó que volvería a pugnar por la presidencia del estado.

En el congreso realizado este sábado, se eligió la directiva del Movimiento Tercer Sistema.

Fuente:paginasiete.bo