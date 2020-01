Señores de las cuatro décadas

Marco Mejía / La Paz

“Para jugar al fútbol no hay carnet de identidad”, es una de las frases que se escucha cuando un jugador ha sobrepasado los 33 años y continúa jugando a buen nivel. En nuestro medio existe un grupo selecto de cuatro jugadores que están por encima de los 40 años y que aún tienen cuerda para mostrar algo más en lo que va de esta temporada.

Daniel Vaca (de 41 años), Carlos Saucedo (40), Augusto Andaveris (40) y Lorgio Álvarez (41) forman parte de ese conjunto de futbolistas que aún mantienen las ganas de seguir sumando logros en su carrera profesional, que al menos por este año no corre peligro de ver el final.

Vaca renovó hace algunos días con The Strongest. El arquero jugará su undécima temporada consecutiva con el plantel atigrado y lo hace a un gran nivel, de hecho, en el segundo semestre del año pasado jugó 25 de los 26 encuentros que se disputaron. No disputó el último lance por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. Pero no solo fue eso, el guardameta cruceño tuvo la oportunidad de volver al seleccionado nacional de la mano del director técnico César Farías.

Si Vaca mantiene el nivel, no será de extrañar que sea convocado por Farías para la primera fecha doble de la Eliminatoria a Catar 2022 que comenzará en marzo próximo.

El Caballo goleador

Carlos Saucedo no tiene reparo en mencionar que “mientras no haya otros goleadores mejor que yo, seguiré jugando”. El atacante ha sido el máximo artillero de las últimas tres temporadas en el fútbol nacional (2017 a 2019), igualando la tripleta consecutiva que había sumando hace dos décadas Víctor Hugo Antelo.

En tres temporadas anuales Saucedo marcó 108 goles en Real Potosí, Guabirá y San José. Con esa cantidad de conquistas Saucedo tiene varias ofertas para seguir jugando este 2020. De momento pretende arreglar su situación contractual en filas del cuadro orureño, donde pasó los mejores momentos de su carrera, aunque los problemas económicos que tienen los santos harían que fiche por otra institución.

Al igual que Vaca, Saucedo fue tomado en cuenta por el DT de la Verde en los amistosos que se cumplieron el año pasado y habituado a jugar en la altura es alternativa para ser llamado al seleccionado.

Los otros dos casos son el del atacante Augusto Andaveris, que el año pasado militó en filas de Always Ready y tuvo una dura lesión que lo alejó de la práctica activa durante gran parte del 2019. El yungueño volvió a jugar las últimas fechas en el cuadro millonario y esta semana acordó su fichaje en filas de Aurora, de Cochabamba.

Lorgio Álvarez fue uno de los más regulares en el equipo de Destroyers. El experimentado defensor se aprestaba a jugar nuevamente en el equipo de la máquina vieja, pero con el descenso de categoría de ese elenco podría llegar a Real Santa Cruz, que vuelve este año a la División Profesional.

Existe otro grupo de jugadores que ha sobrepasado los 35 años de edad y que también serán parte de una nueva temporada futbolística en el fútbol nacional. La lista se encuentra integrada por José Alfredo Castillo (36), Marcelo Gomes (38), Gualberto Mojica (35) o Joselito Vaca (37), que aún tienen lo suyo y hacen valer su experiencia en sus respectivos clubes.

Fuente:paginasiete.bo