Las organizaciones sociales y campesinas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que pertenecen a la Federación Túpac Katari y Bartolina Sisa determinaron en un ampliado de emergencia rechazar el binomio de Luis Arce Catacora, para la presidencia, y David Choquehuanca, para la vicepresidencia, rumbo a las Elecciones Generales 2020. Esto debido a que sus bases eligieron a Choquehuanca como candidato para ocupar la silla presidencial.

En conferencia de prensa los dirigentes de las organizaciones campesinas sostuvieron que ninguna organización puede imponerles un candidato y aseguraron que la candidatura del excanciller David Choquehuanca la presidencia de Bolivia es “innegociable”.

“No vamos a permitir ninguna decisión extranjera por más que venga del hermano Evo Morales. En ese sentido, ha salido una decisión unánime de todas las organizaciones que nos hemos reunido acá del departamento de La Paz ( ). Nosotros hemos esperado una buena respuesta de Evo Morales, de nuestro hermano que se encuentra en Argentina; pero lamentablemente, hoy nos hemos encontrado sorprendidos cuando un hermano indígena apoya hermano q’ara, entonces cómo puede haber esa traición”, sostuvo el secretario de la Federación de Campesinos Túpak Katari, Álvaro Mollinedo.

A partir del rechazo al binomio elegido, según sus palabras por Morales, las organizaciones sociales han definido mantenerse firmes en su decisión y llegar hasta las últimas consecuencias para lograr que Choquehuanca sea el candidato presidencial del MAS.

“No se acepta el binomio que nos están queriendo imponer ( ). A partir del día jueves después de nuestro ampliado nacional vamos a definir qué medidas tomar. No queremos pensar que hay traición, pensamos que el hermano (Evo) pueda recapacitar y no va a querer imponer; si no claramente nos estaría dando un sopapo en la cara”, acotó Mollinedo.

La determinación se asumió en el ampliado del Pacto de Unidad que se realizó este lunes en El Alto en la que participó la Federación Única de Trabajadores Campesinos del departamento de La Paz Túpak Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

