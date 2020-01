EFE / Río de Janeiro

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, invitó a la popular actriz Regina Duarte, conocida por sus posiciones de derecha, a que asuma como la secretaria de Cultura de su Gobierno en el lugar de Roberto Alvim, destituido por emular al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels en un video.

La invitación fue confirmada el viernes por la propia Duarte en una entrevista que concedió a la radio Jovem Pam y en la que dijo que se comprometió a dar una respuesta hasta mañana.

“La administración pública es algo complicado y una cartera como la de Cultura aún más. Este es un país inmenso y continental, tiene muchos artistas, grupos, creaciones… y a mí me gustaría abrazarlos a todos”, afirmó Duarte sobre la propuesta del líder ultraderechista y tras admitir que “aún lo estoy pensando”.

La actriz reveló que no es la primera vez que el jefe de Estado le propone asumir el cargo y que en una oportunidad le pidió que no le hiciera la invitación oficial porque “no quiero rechazarla y provocar una situación embarazosa”.

“No es la primera ve que soy invitada a asumir ese cargo. Me asusta mucho. Estoy pensándolo. No quiero decir nada por ahora. Lo comenté con mis hijos y ellos se sorprendieron y quedaron un poco asustados. Tengo que pensar en asuntos que no me imaginaba estar pensando ahora”, afirmó la actriz.

Duarte ganó fama en varios países como protagonista de Malu Mulher (1979), una de las series más exitosas de Brasil y en la que interpretaba una periodista divorciada que en la época lidiaba con asuntos nunca tratados en televisión, como sexo, aborto o drogas.

La actriz por muchos años fue tratada como la “novia de Brasil” por ser protagonista de varias de las telenovelas de mayor audiencia en el país, hasta que comenzó a asumir públicamente sus posiciones políticas.

Fuente:paginasiete.bo