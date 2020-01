Silvana Vincenti

Hasta el sábado, los datos del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) se modificaron drásticamente. Los que antes fueran 208 casos registrados de dengue, pasaron a 262 en cuestión de una semana.

De ese total, 161 están en la capital cruceña, especialmente en el Plan 3.000 (54 casos) y Los Lotes (51). Los restantes 101 se distribuyen en las provincias, encabezan la lista La Guardia, El Torno, Warnes, San Julián y les siguen diez municipios más.Asimismo, se reportaron dos nuevos decesos con sospecha de dengue, que será confirmada en reunión del Comité Científico este jueves, según Roberto Torres, jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz.Los fallecidos del fin de semana fueron una menor de dos años y una mujer de 46, se encontraban en terapia intensiva del Hospital de Niños y del San de Dios, respectivamente. Con ellas ascienden a seis los casos de muerte sospechosa que, sobre todo, está afectando a infantes y adolescentes (4).Hasta ayer, el Sedes registró cuatro internaciones en terapia intensiva, tres en el Hospital de Niños y una en la Caja Bancaria, informó el titular, Marcelo Ríos.“En niños y adultos mayores se complica más la situación, son más vulnerables porque tienen menor cantidad de líquido y los pequeños sangrados les pueden generar shock. Pedimos a la gente que no se automedique porque eso puede tapar los síntomas que el médico necesita ver. Las señales de alarma comienzan cuando hay dolor abdominal, que es un posible anuncio de la hemorragia”, explicó Ríos y aclaró que el tipo de dengue más agresivo es el 2, ya que altera las plaquetas y afecta a la coagulación.Torres hizo un llamado a la ciudadanía: “El dengue está en manos de la población que debe mantener limpio su canchón. Cada uno tiene que hacer mingas, todos los hogares tienen criaderos. No puede ser que esperen que vaya alguien a sacar sus criaderos de mosquitos, al menos cada semana deben hacer una movilización familiar y sacar a la calle en bolsas plásticas bien amarradas esos criaderos”, señaló.Ríos explicó que el mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue, ha ido adaptándose a las condiciones. Como ejemplo, mencionó que antes no sobrevivía por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar, y que ahora tiene incluso afectados en Cochabamba.Dijo que durante los próximos tres meses el dengue seguirá siendo una amenaza, debido al clima caliente y húmedo, pero enfatizó que el Aedes Aegypti incluso es capaz de soportar bajas temperaturas, claro que aparecerá en cantidades menores.Minga departamentalEste 2 de febrero, la Gobernación cruceña llevará a cabo la minga departamental, pero previamente está entrenando a los vecinos con visitas a los barrios. Sedes ya estuvo en el Plan 3.000, junto con el Ejército, y esta semana visitará la Villa Primero de Mayo para seguir con la destrucción de criaderos de mosquitos.La Alcaldía Municipal también está en campaña por la emergencia ante la epidemia de dengue. Durante 15 días, a partir de hoy, habilitará el recojo de los criaderos que los vecinos pongan en la calle, con excepción de colchones, electrodomésticos, sillas y mesas.

Fuente:eldeber.com.bo