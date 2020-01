Hugo Dellien está en la mira de todo el mundo y por ello varios medios buscaron hablar con él previo a su importante partido ante el español Rafael Nadal por la primera ronda del Abierto de Australia. Tigo Sports de Bolivia y la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) pudieron contactarse con él.

—¿Cómo se siente por su partido con Rafael Nadal?

—Estoy emocionado y contento por el hermoso desafío que tenemos, así que estamos preparándonos para llegar al 100 por ciento ese día.

—¿Qué pasó por su mente cuando supo del sorteo?

—Tenía el presentimiento que me iba a tocar, no con Nadal, sino con alguien importante. Se lo dije a mi entrenador (Alejandro Fabri). Sale el cuadro y lo primero que se ve en todas las noticias, Twitter, Instagram y Facebook, son los rivales del número uno, dos y tres del mundo. Nosotros nos enteramos por Twitter y fue muy loco porque uno normalmente está concentrado y se busca en el cuadro principal.

Confieso que la primera noche me costó dormir. Me dormí bastante tarde y me levanté muy temprano. No descansé muy bien porque tenía mucha ansiedad.

Vengo jugando al tenis hace 20 años y desde que empecé en esto esperé este momento, entonces es muy especial para mí. Seguramente voy a estar nervioso, pero es parte de esto. Hay que estar preparados para lo que venga.

—¿Le gustó que le toque Nadal en la primera ronda?

—Es una belleza poder jugar el primer Grand Slam del año con el número uno del mundo, que debe ser uno de los mejores de la historia junto con (Roger) Federer.Este partido me podía haber tocado en segunda o tercera ronda y uno siempre sueña jugar con ellos, no importa en qué ronda sea.

Va a ser una final para mí. Todavía mi vida he estado imaginando este momento y me queda disfrutarlo y prepararme lo mejor que pueda para poder hacer el mejor partido de mi vida.

Si hay algún momento donde tengo que demostrar lo que aprendí todos estos años es el martes, así que Dios quiera que estemos al 100 por ciento y podamos competir de la mejor manera y si se puede, ganar.

—¿Cómo recibieron en Bolivia la noticia?

—Es una locura. Es increíble, parece que he ganado un Grand Slam y solo voy a jugar con Nadal. Es por lo que genera Rafa. No sé si algún boliviano habrá jugado contra un número uno del mundo y encima en un Grand Slam. Bolivia lo está viviendo como la final de un mundial de fútbol.

—¿Qué hace ante eso?

—Trato de no involucrarme, de no saber lo que pasa. Ya tengo la presión de jugar contra Rafa aquí. Motiva, pero ¿qué pasa si no estoy a la altura? Es una pregunta lógica. Lo están viviendo con una euforia muy grande después de haber pasado tiempos muy difíciles en el país, políticamente hablando. Me siento feliz por darles esta alegría. No ha pasado nada, es solo un sorteo, pero es un orgullo para nosotros ver la bandera de Bolivia contra un número uno del mundo en la pista central de un torneo del Grand Slam.

—Más allá de perder, ¿teme no disfrutarlo?

—Lo he pensado, sí. ¿Qué pasa si pierdo 6-0, 6-0, 6-0? No pasa nada. Si pierdo 6-0, 6-0, 6-0, pues perderé con ese marcador. Toda la vida soñé con este momento. Perder y considerarme que no estoy a la altura… Si llega a ocurrirme, he pasado cosas peores en mi vida. Si hace tres años me preguntaban si quiero perder por un triple 6-0 con Nadal aquí, lo firmo seguro. Por ese lado, también me deja tranquilo que pase lo que pase dentro de la pista, es un objetivo muy importante que he logrado.

—¿Conoce personalmente a Nadal?

—No tengo ningún trato personal con él. Entrené con él en 2011 cuando fui a jugar el Roland Garros Junior y me lo crucé en todos los torneos importantes que he ido.

—¿Alguien fuera de su equipo de trabajo lo acompañará en su debut?

—Desde las graderías estará mi entrenador. Y en el corazón y la mente estarán millones de bolivianos, familia y eso es muy importante para mí. Es increíble poder sentir tanto apoyo y expectativa.

—¿Promete algo si logra vencer a Nadal?

—Puedes jugar un partidazo y perder fácil porque Nadal es una bestia. Si gano, el siguiente partido me pinto el pelo con la bandera de Bolivia.

