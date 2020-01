El expresidente Evo Morales dijo este domingo que la conformación del binomio presidencial “Luis Arce Catacora y David Choquehuanca” significa una alianza entre los intelectuales indígenas y los “blancos sanos” de las ciudades.

Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, donde anunció a los candidatos presidenciales, manifestó que el binomio es la unión de los profesionales científicos con el mundo originario que también los tienen conocimientos científicos.

Explicó que Choquehuanca es “un doctorado” en temas indígenas, mientras que Arce es una garantía de crecimiento económico que atemoriza a los partidos de la derecha.

Morales recomendó aprovechar mediáticamente el término indígena para todos y para todo, comenzado por organizar marchas pacíficas en defensa de las radios comunitarias que están siendo despojadas de las antenas del Entel.

“Quisiera estar allá, ahora me doy cuenta por qué Estados Unidos no quiere que vuelva a Bolivia”, dijo a tiempo de sugerir que continúen organizados porque siente que está en la mira del imperio norteamericano.

El expresidente instruyó también a las organizaciones sociales desafiar a la oposición a firmar un acuerdo que otorgue garantías mutuas para que los opositores puedan realizar su campaña electoral en el Chapare y viceversa, el MAS pueda ingresar a la ciudad de Santa Cruz.

Sin embargo estimó que algunos de sus dirigentes puede ser que rechacen la idea del acuerdo, pero les aseguró que como partido “van a quedar bien ante la comunidad internacional”.

¿Cómo llegar a un acuerdo? esa es la meta. Nosotros encabezamos eso con un documento preparado, convocamos y lanzamos. Pacto de Unidad puede convocar y si no vienen son violentos y son fascistas racistas, así no más es. Sé que no van a aceptar pero públicamente hemos ganados y si vienen igual hemos ganado. Sería un golazo nosotros somos pacíficos, ellos son violentos”, manifestó.

Anticipó que él se entenderá con aquellos dirigentes que no respalden esa propuesta del acuerdo de garantías y los convencerá siempre que viajen hasta la Argentina.