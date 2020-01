Pese a la prohibición de las filas emitida desde el Ministerio de Educación, cientos de padres de familia en Cochabamba se disponían anoche a amanecer en puertas de los colegios con la esperanza de encontrar un cupo para inscribir a sus hijos al primer grado de primaria, secundaria o al nivel preinicial,

En un recorrido por los colegios Adela Zamudio, Guillermo Urquidi, Santa María Micaela, Crisóstomo Carrillo, Bolívar, Sucre y el kínder Cochabamba, se vio que en las primeras tres unidades educativas los padres comenzaban a engrosar las filas desde muy temprano.

Cargados de mantas, frazadas y termos de agua caliente llegaban anoche los relevos de los padres. En algunos casos, armaban carpas para pasar la noche y otros se acomodaban en sus vehículos.

“Estoy con mi esposa y mi bebé pernoctando para hacer inscribir a mi hija a primero de primaria. El año pasado vine para inscribirla al preinicial, pero me dijeron que no había cupo y por eso la llevé a un particular. Ahora espero que pueda tener un cupo”, dijo César Fernández, un padre que aguardaba en el colegio Santa María Micaela.

En el mismo colegio, Mabel Bonilla señaló que cerca de 70 personas se organizaron desde octubre del año pasado para tener un cupo y que el director del colegio presuntamente avaló esta iniciativa.

Sin embargo, señaló que se sorprendió al enterarse de que presuntamente ya no hay cupos en el colegio.

En el Adela Zamudio, otros 70 padres se organizaron desde hace tres meses para inscribir o ingresar al sorteo de cupos que se realizará hoy, explicó Israel Ramírez.

Hacer filas o listas para las inscripciones está prohibido desde el Ministerio de Educación. Sin embargo, esta vieja costumbre sigue vigente en varias unidades educativas, no sólo de Cochabamba sino del país entero.

En algunos casos, los padres de familia se organizaron durante todo el año para hacer las listas de preinscripción asistiendo a reuniones los primeros días de cada mes.

Hoy comienzan las inscripciones en todas las unidades educativas. Mientras que el inicio de clases está marcado para el lunes 3 de febrero.

REQUISITOS PARA LAS INSCRIPCIONES

En octubre del año pasado, el Ministerio de Educación habilitó la convocatoria de preinscripción para el sorteo de cupos en unidades educativas de alta demanda, para la educación inicial y primer año de primaria y secundaria.

Los padres de familia que requieran inscribir a sus hijos a uno de estos colegios tendrán prioridad en caso de que el estudiante tenga un hermano o hermana en la unidad educativa; viva cerca, o la madre, padre o tutor trabaje por la zona.

Para comprobar la veracidad de los requisitos anteriormente señalados, los padres de familia deben presentar certificado de parentesco en la unidad educativa, recibos de luz o agua, certificado de trabajo que respalde la preinscripción.

DECLARACIONES «Estamos con esa incertidumbre de saber cuántos cupos hay vacantes y de acuerdo a esos cupos nos vamos a sortear entre todos los papás. La directora nos dio la opción de organizarnos». Israel Ramírez. Padre de familia. «Nosotros nos hemos organizado desde el día lunes (13 de enero). El señor director nos dice que ya no hay cupos y queremos saber por qué no hay si las inscripciones aún no comenzaron». Mabel Bonilla. Madre de familia.

Fuente:lostiempos.com