El abogado Eduardo León protagonizó el pasado 10 de enero en audiencia pública, una furibunda intervención tras escuchar la decisión del juez que negó la cesación a la detención preventiva de su cliente, una mujer imputada por presunto delito de asesinato de Pablo Julio Antonio Salemi (79), ocurrido el 6 de mayo de 2017 en la zona sur de La Paz.

Muy enfurecido tiró sobre la mesa la Constitución Política del Estado, porque cree que no sirve en los tribunales de justicia y a voz en cuello acusó al Juez Décimo de Instrucción Cautelar de La Paz, de ser “un violador, un criminal de la Constitución. No le tengo miedo ¡Deténgame! Yo he entrado a la cárcel dignamente. Quiere decirle al fiscal que me detenga ¡Deténgame! y la prensa y la gente va a venir sobre usted”, dijo el abogado defensor.

“¡Aquí hay un Dios! y usted es un demonio de esta sociedad. Si quiere lo espero afuera, ahí no es juez y no es nada (…) vamos a entrar con la Biblia y lo vamos a sacar a usted del cargo. Yo le prometo a usted, delante de todo su personal, delante de Dios, que usted va a arder en las llamas”, le advirtió.

Sin embargo León no solo perdió en primera instancia en su intención de liberar a la persona acusada de asesinato, sino también en la apelación que fue sorteada a la Sala Penal Tercera de La Paz. A la audiencia del 16 de enero no asistió él sino la abogada copatrocinante; el abogado confirmó que se trata de su esposa.

La Juez de la apelación se encargó de ordenar las ideas de la defensa y aclarar que las observaciones en relación a la supuesta norma aplicada sin estar en vigencia, fue modulada por otra ley que sí permite la detención preventiva de una madre, cuando se delitos contra la vida.

León dijo a Erbol que reaccionó así por estar indignado con la forma de administrar justicia y aseguró que continuará con la misma vehemencia porque cree estar al frente de una organización criminal donde “la fiscalía y el juez han recibido dinero”.

Aseguró que recuperaron la democracia no por un favor sino por la fuerza. “Y en este caso, así nos saquen arrastrando, así nos quieran detener, igual vamos a actuar porque o son los delincuentes o somos nosotros y contra un delincuente uno no puede ser suavito ni buenito”, explicó.

No teme que exista alguna reacción de las autoridades y anunció que más allá de la ratificación a la detención preventiva, prevé una acción de libertad y en último caso organizaría una acción directa contra el juez, debido a su “marcado interés y ciertos tratos”.

El abogado asumió defensa de Rosemary M.M., su esposo y el primo, detenidos desde septiembre del año pasado al existir indicios de ser los probables autores del asesinato supuestamente por móviles económicos.

Los detenidos eran compadres de la víctima y luego aparecieron como apoderados de la hermana de Pablo Antonio Salemi que hace 30 años vive en Estados Unidos y que les habría otorgado un poder para que administren sin control valiosos terrenos en la zona sur de La Paz.

La Fiscalía pidió cinco meses más para presentar una resolución, considerando que se trata de una investigación compleja para identificar a los autores de la muerte y su vinculación con los poderes de quienes ahora administran los bienes de Antonio Salemi, cuyo cadáver fue hallado por los sobrinos en un barranco en la zona de Chicani y son los querellantes para el esclarecimiento de la muerte de su tío.

Escuche el audio acá