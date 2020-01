El mercado de pases en el fútbol boliviano lleva varias semanas en movimiento y casi todos los equipos de la División Profesional aprovechan para reforzar sus debilidades y darle forma a sus plantillas para el torneo Apertura 2020.

Por lo visto en las últimas semanas los clubes no escatiman y perfilan conformar elencos competitivos para el certamen que arranca el miércoles 22 de enero. Real Potosí y Always Ready son los que más incorporaron. El equipo “lila” concretó 14 refuerzos y el “millonario” 13. En el otro extremo está San José, que por el momento no ha anunciado a ningún futbolista, debido a que pesa sobre esa institución un castigo de FIFA que le impide contratar jugadores.

Pero los cuadros nacionales no solo han adquirido futbolistas a sus bandos, también han llegado varios entrenadores nuevos. Solo la mitad ha mantenido a sus directores técnicos para la nueva temporada: Wilstermann, The Strongest, Guabirá, Aurora, Oriente, Real Santa Cruz y Municipal Vinto. El resto ha cambiado sus timoneles. Entre los nombres destacados aparecen los argentinos Omar Asad (San José) y Claudio Vivas (Bolívar); Miguel Ponce (Blooming) y Miguel Ángel Portugal (Royal Pari), estos dos últimos cambian de equipo en 2020.

De los grandes de La Paz The Strongest es el que ha generado mayor tendencia con nueve incorporaciones a sus listas. Bolívar mantiene su base y confirmó solo a cinco aunque sufre una baja sentida, la del español Juan Miguel Callejón quien se marchó al viejo continente.

Retornos

Entre los nuevos hay algunos que regresan a sus clubes tras cortos pasos por el balompié internacional. El panameño Rolando Blacburn vuelve al Tigre tras su periplo por Tailandia y el argentino Marcos Riquelme vuelve a la Academia luego de militar en la Universidad de Chile.

Viejos conocidos

Hay otros que estaban olvidados y este año decidieron retomar la actividad profesional. Veteranos como Gerardo Yecerotte, que recula en Real Potosí; el brasileño Anderson Gonzaga, nuevo integrante de Aurora y los nacionales Alcides Peña y Mauricio Saucedo, ambos reclutados por Real Santa Cruz.

Un ex River para el benjamín

Una de las instituciones que más revuelo ha causado con sus nuevas fichas es el recién ascendido Muncipal Vinto que debutará en el profesionalismo. La directiva arregló con 11 caras nuevas y sobresale el experimentado volante argentino Matías Abelairas, un ex River Plate de Argentina y con larga trayectoria.

Las altas de los equipos

Claudio Vivas (DT)/País: Argentina/Procedencia: Sporting Cristal (Perú)

Roberto Fernández (lateral izquierdo)/País: Bolivia/Procedencia: Leonesa (España)

Fidencio Oviedo (volante)/País: Paraguay/Procedencia: Deportivo Santaní (Paraguay)

Marcos Riquelme (delantero)/País: Argentina/Procedencia: Universidad (Chile)

Roberto Domínguez (defensor)/País: El Salvador/Procedencia: Santa Tecla (El Salvador)

Jorge Pereyra (Delantero)/País: Argentina/Procedencia: Bolívar (renovación)

Joel Fernández (lateral izquierdo)/País: Bolivia/Procedencia: Always Ready

Ronaldo Monteiro (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Real Potosí

Rolando Blackburn (delantero)/País: Panamá/Procedencia: FC Port (Tailandia)

Gonzalo Castillo (Defensor)/País: Uruguay/Procedencia: Progreso (Uruguay)

Carlos Áñez (lateral derecho/País: Bolivia/Procedencia: Oriente Petrolero (Bolivia)

Mathías Romero (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Tomayapo (Bolivia)

Willie Barbosa (delantero)/País: Brasil/Procedencia: Regatas (Brasil)

Jaime Villamil (lateral izquierdo)/País: Bolivia/Procedencia: Aurora (Bolivia)

Gonzalo Godoy (defensor)/País: Uruguay/Procedencia: Alianza Lima (Perú)

Diego Zamora (arquero)/País: Bolivia/Procedencia: Always Ready (Bolivia)

Tomás Bascón (Volante)/País: Bolivia/Procedencia: Fundación Marcet (España)

Eduardo Villegas (DT)/País: Bolivia/Procedencia: Selección boliviana

Carlos Lampe (arquero)/País: Bolivia/Procedencia: San José (Bolivia)

Rodrigo Ramallo (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: San José (Bolivia)

Hugo Rojas (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Edemir Rodríguez (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: San José (Bolivia)

Javier Sanguinetti (volante)/País: Argentina/Procedencia: San José (Bolivia)

Rafael Silva (delantero)/País: Brasil/Procedencia: Barito Putera (Indonesia)

Víctor Hugo Melgar (volante)/País: Bolivia/Procedencia: Wilstermann (Bolivia)

Fernando Saucedo (volante)/País: Bolivia/Procedencia: Wilstermann (Bolivia)

Juan José Orellana (lateral izquierdo)/País: Bolivia/Procedencia: Bolívar (Bolivia)

Marcos Barrera (defensor)/País: Argentina/Procedencia: San José (Bolivia)

Jair Torrico (lateral izquierdo)/País: Bolivia/Procedencia: San José (Bolivia)

Jimmy Isita (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Royal Pari (Bolivia)

Gustavo Britos (delantero)/País: Argentina/Procedencia: Deportivo Lara (Venezuela)

Omar Asad (DT)/País: Argentina/Procedencia: libre

Jeaustin Campos (DT)/País: Costa Rica/Procedencia: Jicaral (Costa Rica)

Nicolás Royón (delantero/País: Uruguay/Procedencia: Racing (Uruguay)

Rodrigo Cabrera (defensor)/País: Uruguay/Procedencia: Cobresal (Chile)

Abraham Cabrera (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: Real Potosí (Bolivia)

Michel Acosta (volante)/País: Uruguay/Procedencia: Guabirá (Bolivia)

Luis Carlos Arias (volante)/País: Colombia/Procedencia: Magdalena (Colombia)

Mauro Bustamante (delantero)/País: Argentina/Procedencia: Mineros de Guayana (Venezuela)

Miguel Suárez (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Always Ready (Bolivia)

Francisco Rodríguez (Lateral izquierdo)/País: Bolivia/Procedencia: Always Ready (Bolivia)

Jorge Cuéllar (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: Independiente (Bolivia)

Juan Eduardo Fierro (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Oscar Áñez (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: Always Ready (Bolivia)

Gustavo Grazziosi (DT)/País: Argentina/Procedencia: River Plate (Paraguay)

Leandro Maygua (volante)/País: Bolivia/Procedencia: libre

Rodrigo Borda (volante/País: Bolivia/Procedencia: San José (Bolivia)

Brian Hinojosa (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: Destroyers (Bolivia)

Gustavo Salvatierra (arquero)/País: Bolivia/Procedencia: San José (Bolivia)

Ronald Eguino (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: San José (Bolivia)

José María Méndez (volante)/País: Bolivia/Procedencia: Destroyers (Bolivia)

Carlos Balcéra (lateral derecho)/País: Bolivia/Procedencia: Universitario (Bolivia)

Oscar Díaz (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Dustin Maldonado (lateral izquierdo)/País: Bolivia/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Nicolás Aguirre (defensor)/País: Argentina/Procedencia: Manta (Ecuador)

Oscar Baldomar (lateral derecho)/País: Bolivia/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Joan Juncos (delantero)/País: Argentina/Procedencia: Huracán Las Heras (Argentina)

Fran Pastor (volante)/País: España/Procedencia: RSD Alcalá (España)

Gerardo Yecerotte (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Universitario (Bolivia)

Jaime Arrascaita (volante)/País: Bolivia/Procedencia: Real Potosí (Bolivia)

Willian Álvarez (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Aurora (Bolivia)

Didi Torrico (volante)/País: Bolivia/Procedencia: San José (Bolivia)

Marco Torsiglieri (defensor)/País: Argentina/Procedencia: Gimnasia (Argentina)

Paul Arano (volante)/País: Bolivia/Procedencia: Blooming (Bolivia)

Gustavo Almada (arquero)/País: Paraguay/Procedencia: —

Anderson Gonzaga (delantero)/País: Brasil/Procedencia: Torre Fuerte (Bolivia)

Erick Rivera (delantero)/País: El Salvador/Procedencia: Santa Tecla (El Salvador)

Alex Arancibia (arquero)/País: Bolivia/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Christian Vargas (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: Real Potosí (Bolivia)

Yasmani Duk (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Marcelo Aguirre (volante)/País: Argentina/Procedencia: Guabirá (Bolivia)

Claudio Santis (arquero)/País: Chile/Procedencia: Deportes Santa Cruz (Chile)

Matías Abelairas (volante/País: Argentina/Procedencia: Independiente Rivadavia (Argentina)

Alan Loras (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: Royal Pari (Bolivia)

Jefferson Tavares (delantero)/País: Brasil/Procedencia: Gol Gohar (Irán)

Iván Huayhuata (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: Aurora (Bolivia)

Bismark Ubah (delantero)/País: Nigeria/Procedencia: Deportivo Fatic (Bolivia)

Sheeder Cadima (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Deportivo Fatic (Bolivia)

Johan Gutiérrez (arquero)/País: Bolivia/Procedencia: The Strongest (Bolivia)

Richet Gómez (volante)/País: Bolivia/Procedencia: The Strongest (Bolivia)

Jenri Alaca (lateral izquierdo)/País: Bolivia/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

David Checa (Defensor)/País: Bolivia/Procedencia: The Strongest (Bolivia)

Wilfredo Soleto (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Widen Saucedo (lateral derecho)/País: Bolivia/Procedencia: Destroyers (Bolivia)

Santos Navarro (volante)/País: Bolivia/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Ronaldo Sánchez (volante)/País: Bolivia/Procedencia: The Strongest (Bolivia)

Matheo Zoch (volante)/País: Bolivia/Procedencia: Royal Pari (Bolivia)

Juan Carlos Montenegro (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Guabirá (Bolivia)

Rodrigo Banegas (arquero)/País: Bolivia/Procedencia: San José (Bolivia)

Jaime Carreño (volante)/País: Chile/Procedencia: Universidad Católica (Chile)

Oscar Salinas (delantero)/País: Chile/Procedencia: Deportes Iquique (Chile)

Marco Bueno (delantero)/País: México/Procedencia: HJK Helsinki (Finlandia)

Daniel Franco (Defensor)/País: Argentina/Procedencia: Curico Unido (Chile)

Juan Diego Gutiérrez (volante)/País: Perú/Procedencia: HFX Wanderers (Canadá)

Miguel Ponce (DT)/País: Chile/Procedencia: San José (Bolivia)

Fernando Arismendi (volante)/País: Uruguay/Procedencia: Everton (Chile)

Juninho Barbosa (volante)/País: Brasil/Procedencia: Londrina (Brasil)

Richard Spenhay (volante)/País: Bolivia/Procedencia: Real Santa Cruz (Bolivia)

Jordy Candia (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

José Peñarrieta (arquero)/País: Bolivia/Procedencia: Oriente Petrolero (Bolivia)

Helmuth Gutiérrez (volante)/País: Bolivia/Procedencia: San José (Bolivia)

Wálter Rioja (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: Nacional Potosí (Bolivia)

Gustavo Fernández (delantero)/País: Argentina/Procedencia: Magallanes (Chile)

Julio César Pérez (lateral izquierdo)/País: Bolivia/Procedencia: Oriente (Bolivia)

Miguel Ángel Portugal (DT)/País: España/Procedencia: Wilstermann (Bolivia)

Alonso Sánchez (delantero)/País: España/Procedencia: IF Fram (Noruega)

Iker Hernández (volante/País: España/Procedencia: San José (Bolivia)

Bruno Miranda (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Wilstermann (Bolivia)

Luciano Ursino (volante)/País: Argentina/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Ariel Juárez (lateral derecho)/País: Bolivia/Procedencia: San José (Bolivia)

Juan Vogliotti (delantero)/País: Argentina/Procedencia: Real Potosí (Bolivia)

Bruno Pascua (volante/País: España/Procedencia: Nacional Potosí (Bolivia)

Heber Leaños (lateral izquierdo)/País: Bolivia/Procedencia: libre

Marcos Andia (volante)/País: Bolivia/Procedencia: Nacional Potosí (Bolivia)

Álvaro Quiroga (volante)/País: Bolivia/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Alejandro Quintana (delantero)/País: Argentina/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Saidt Mustafá (arquero)/País: Bolivia/Procedencia: Bolívar (Bolivia)

Alcides Peña (delantero)/País: Bolivia/Procedencia: Libre

Leonardo Romero (arquero)/País: Argentina/Procedencia: Universitario (Panamá)

Marcel Román (volante)/País: Uruguay/Procedencia: libre

Brahian Egüez (volante)/País: Bolivia/Procedencia: Royal Pari (Bolivia)

Juan Carlos Zampiery (lateral derecho)/País: Bolivia/Procedencia: Royal Pari (Bolivia)

Francisco Rivero (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: Aurora (Bolivia)

Mauricio Saucedo (volante)/País: Bolivia/Procedencia: libre

Cristian Coimbra (defensor)/País: Bolivia/Procedencia: Royal Pari (Bolivia)

Ezequiel Michelli (defensor)/País: Argentina/Procedencia: Sport Boys (Bolivia)

Carlos Ribera (volante)/País: Bolivia/Procedencia: Guabirá (Bolivia)

(13/01/2020)

Fuente:la-razon.com