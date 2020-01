A través de un comunicado oficial del Ministerio de Comunicación emitido este domingo, se confirma que este 22 de enero, los medios de comunicación no están obligados a transmitir en su totalidad el Mensaje Presidencial.

El comunicado señala que se enviará un proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa, con el objeto de derogar el artículo 112 de la Ley N°164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.

«El Gobierno de la Presidenta Jeanine Añez, respetando la voluntad y libertad de expresión de los medios de comunicación, enviará un proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, derogando el artículo 112 de la Ley 164 del 8 de agosto de 2011, promulgada en el Gobierno de Evo Morales Ayma, que establece la obligatoriedad de transmisión de los mensajes oficiales del Presidente del Estado, por parte de los medios de comunicación de señal abierta», señala el comunicado.

El comunicado del Ministerio de Comunicación confirmó además que la Presidenta determinó que los medios que no transmitan el mensaje, no serán sancionados en cumplimiento al Pacto de San José, «en ese sentido demostrando el espíritu democrático, la Presidenta determinó que, en respeto al artículo 13 del pacto de San José de Costa Rica, cada medio de comunicación estará en libertad de transmitir el Mensaje Presidencial y no se aplicará ninguna sanción para el medio de comunicación que decida no unirse a la transmisión», según el documento.El día miércoles 22 de enero, la Presidenta Constitucional, se dirigirá al pueblo boliviano a través de un mensaje desde Palacio de Gobierno, en el marco de la pacificación, la unidad y el fortalecimiento de la democracia. (19/01/2020)

Fuente:la-razon.com