Fernando García T. / La Paz

La Planta Industrial de Cloruro de Potasio instalada en el Salar de Uyuni opera al 10% de su capacidad instalada, en tanto que la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) reclama a la aseguradora Credinform que se haga cargo de la pérdida de las bombas de extracción de salmuera que se perdieron bajo el agua.

“La Planta de Cloruro de Potasio tiene una capacidad de producción de 350 mil toneladas anuales y hoy estamos produciendo apenas 25.000 toneladas por año, no llegamos ni al 10%”, confirmó ayer el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Ferrufino Terceros.

La autoridad apuntó que la factoría tiene problemas con la producción de materia prima: requiere al menos 2,5 millones de toneladas de salmuera con una ley de cabeza de alimentación de 15% de potasio, pero en la actualidad sólo entrega 750 mil toneladas, con una ley del 8% de potasio, lo que ocasiona que el rendimiento sea muy bajo.

“Hay problemas en las piscinas de evaporación para las que se diseñaron 20 líneas de alimentación y sólo están funcionando 45 piscinas (de las 160 instaladas). De las 88 bombas para generar salmuera sólo están operando 39 y hay como 14 que quedaron dañadas por las inclemencias ambientales y por no haberse tomado las previsiones técnicas necesarias”, dijo Ferrufino.

Sobre las bombas, el viceministro precisó que el mal diseño de las líneas de alimentación hizo que las inundaciones típicas de la época de lluvia en la zona dejen los 14 equipos de bombeo inutilizables, por lo que YLB solicitó a la aseguradora que cubra las pérdidas del equipamiento.

“En este tema está involucrado el seguro, que no ha resuelto hasta ahora el tema como tal. Lo que vamos a hacer es tomar las acciones contra la aseguradora y, además, ver que en este proyecto de construcción no se han tomado las previsiones técnicas necesarias como para que no ocurra aquello (inundaciones)”, dijo.

Ferrufino explicó que las 14 bombas que quedaron dañadas están paradas desde hace un año, por lo que la producción de salmuera quedó mermada.

“Hay una ineficiencia en la producción, no precisamente porque no exista salmuera en el salar, ya que este yacimiento tiene una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados. Lo que está fallando es el tema de la infraestructura, que no ha sido adecuadamente construida porque hay varias piscinas que están vacías, ya que se han producido sifonamientos”, detalló la autoridad.

Las piscinas construidas en el salar tienen grandes dimensiones y el peso de la salmuera, que está contenido en cada una de ellas, ocasionó perforaciones en la parte baja de cada estanque, lo que ocasionó que la salmuera vuelva hasta el seno del salar.

“Vamos a evaluar (la situación de la producción de la planta) para ver si va a desembocar en una auditoría o se va a solucionar por medio de la Contraloría, para dar con los responsables de estos temas perjudiciales para YLB”, remarcó la autoridad de Altas Tecnologías Energéticas.

Gobierno negocia con alemana Acisa

El Gobierno busca una “salida amigable” para disolver la sociedad constituida por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) con la empresa alemana ACI Systems (Acisa) para explotar el litio del Salar de Uyuni, en Potosí.

“Lo que haremos es no buscar una confrontación; la salida amigable es pedirles a ellos que los depósitos que realizaron posiblemente en la conformación de la empresa mixta puedan ser recuperados por parte de Alemania y por parte de Bolivia”, explicó ayer el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Ferrufino.

Manifestaciones y paros en Potosí obligaron al gobierno del MAS a derogar, en noviembre de 2019, el decreto que autorizaba la creación de una sociedad mixta entre la estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) y la alemana Acisa.

“El proyecto de la empresa mixta como tal tenía un directorio en el que Bolivia sólo de nombre tenía la mayoría, pero en los hechos tenía un veto de parte de las empresas minoritarias que, en este caso, colocaban los recursos”, manifestó la autoridad, en conferencia de prensa.

Negocian venta de energía a Brasil tras la “mentira” de Argentina

El ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, reveló ayer que el proyecto que presentó el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para exportar energía eléctrica hacia Argentina fue una “mentira”, por lo que decidieron iniciar negociaciones con Brasil para vender electricidad a ese mercado.

“Ese fue uno de los falsos proyectos que nos quiso vender el anterior gobierno (…), visitamos a la empresa encargada de llevar adelante este proyecto y allá descubrimos que todo esto era una mentira y una falacia (…) la concepción del proyecto en términos financieros nunca estuvo bien hecha”, dijo el ministro en conferencia de prensa.

Guzmán precisó que el proyecto para construir una línea de transmisión eléctrica hacia territorio argentino fue mal presupuestado, ya que se calculó un costo inicial de 25 millones de dólares, pero se evidenció que para terminar el tendido, dentro y fuera del país, se necesitan otros 10 millones de dólares, reportó la agencia estatal ABI.

La autoridad agregó que lo peor de todo fue que todavía no se tiene un contrato que establezca los volúmenes y costos de la supuesta venta de energía eléctrica al mercado argentino.

Asimismo, luego de terminar el tendido de la línea de transmisión, Bolivia deberá entrar al vecino país a competir con proveedoras ya establecidas.

Ante este panorama, la máxima autoridad del Ministerio de Energías instruyó que se lleve a cabo una auditoría legal, financiera y técnica para evidenciar si el proyecto es de verdad viable y de beneficio para el país. Si el proceso de fiscalización advierte que no dará réditos, se desistirá de continuar con el proyecto.

Sin embargo, Guzmán acotó que a pesar de esa “mala experiencia”, las negociaciones con autoridades de Brasil ya están encaminadas, por lo que se tiene en agenda ejecutar proyectos de exportación de energía eléctrica hacia ese mercado, ya que en la actualidad el país tiene un excedentes de 1.600 megavatios listos para comercializar.

Fuente:paginasiete.bo