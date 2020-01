El exfutbolista de la selección Colombia Jhon Viáfara, campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas en 2004, fue extraditado este jueves a Estados Unidos donde es requerido por narcótrafico, informó la policía.

El exmediocampista de 41 años va camino a Texas, donde deberá responder por cargos de concierto para fabricar y distribuir cocaína hacia el país norteamericano y concierto para delinquir, dijo a la AFP un responsable de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la policía colombiana.

Viáfara fue capturado el 19 de marzo de 2019 junto con otras cuatro personas en un operativo conjunto en las ciudades de Jamundí (oeste) y Medellín (noroeste), por presuntamente hacer parte de una red trasnacional que tendría nexos con el Clan del Golfo, la mayor banda narco de Colombia. De acuerdo a las investigaciones, el deportista se habría asociado entre 2008 y 2018 con otras personas para enviar cocaína en lanchas rápidas, semi sumergibles y otro tipo de embarcaciones desde el Pacífico colombiano hacia Estados Unidos vía Centroamérica.

El exvolante era conocido en la banda como el «Futbolista», según la policía. Las autoridades lo señalan de encargarse del pago de la nómina a quienes transportaban la droga y de establecer contactos para enviar los cargamentos hacia países centroamericanos.

Entre 2017 y 2018, a esta organización le fueron incautadas 2,5 toneladas de cocaína, avaluadas en unos 28 millones de dólares, según la policía.

Pero Viáfara niega los señalamientos y solicitó ser llevado a Estados Unidos para aclarar su situación.

«Si fuera narcotraficante me iría preocupadísimo, pero a mí lo único que me preocupa es el bienestar de mis hijos, porque si yo no trabajo ellos no comen», dijo este jueves al canal de televisión Win Sports. «Tengo que ir a ver de qué se me acusa y qué pruebas tienen para acusarme», añadió.

Su abogado, Carlos Enrique Viveros, aseguró que confía en que el exvolante pueda «demostrar su inocencia» o, de haber «evidencia contra él», enfrentar una pena «en proporción» a «su participación».

«Como lo ha afirmado él, ha sido por un tema de inocencia, de ignorancia, de desconocimiento. A veces estamos en el lugar equivocado con las personas equivocadas», señaló el jurista a Win Sports.

Fútbol y narcotráfico

Reconocido por su potente remate de media y larga distancia, el exvolante defensivo tuvo una laureada carrera futbolística en Colombia, donde militó en equipos como Once Caldas, América de Cali, Deportivo Cali, Junior e Independiente Medellín.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a fichar por los ingleses Southampton y Portsmouth, y el español Real Sociedad. Además de participar con Colombia en las Copa América de 2004 y 2007 y las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Sudáfrica 2010.

Tras casi veinte años de carrera, se retiró de la actividad deportiva en 2015.

Viáfara no es el primer futbolista cafetero inmerso en escándalos de tráfico de droga. El exlateral de la selección Colombia Diego León Osorio fue condenado en febrero de 2019 a cinco años de prisión domiciliaria por intentar traficar un kilo de cocaína a España.

Otros internacionales también tuvieron líos similares, por lavado de activos y narcotráfico, como los mundialistas Luis Alfonso «Bendito» Fajardo y Wilson Pérez. El exjugador del Real Madrid Freddy Rincón fue exonerado de un caso de narcotráfico y blanqueo de capitales en Panamá en 2018, mientras que el exportero René Higuita fue arrestado en 1993 por mediar en la liberación de la hija secuestrada de un socio del abatido capo Pablo Escobar.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína y Estados Unidos el mayor consumidor de esa droga.

(23/01/2020)

Fuente:la-razon.com