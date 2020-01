El dirigente del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, salió este jueves a defender la candidatura presidencial de Luis Arce Catacora, decidida en Argentina, después de que sectores afines al MAS rechazaron esa postulación porque el elegido de las bases es David Choquehuanca.

Loza aseveró que la candidatura de Arce es una “decisión tomada” y que no habrá retractación al respecto.

“Es una decisión tomada, no se puede jugar con el sentimiento del pueblo, no se puede jugar con el estructura del Movimiento al Socialismo. No somos la derecha, no somos un instrumento político inmaduro para estar cambiando candidatos a cada día o a cada semana”, sostuvo.

“Esa decisión se ha tomado a la cabeza del Movimiento al Socialismo, de la Dirección Nacional del MAS, de nuestros movimientos sociales del campo y la ciudad y creo que nadie va a retractarse sobre esa decisión tomada”, acotó.

No obstante, movimientos sociales ya expresaron su molestia con la decisión asumida en Argentina y se reúne este jueves en ampliado para dar su apoyo a Choquehuanca.

El dirigente del Trópico dijo que sólo “algunos dirigentes” de las 20 provincias de La Paz están en contra de la candidatura elegida en Argentina. Acusó a medios de comunicación de agrandar ese movimiento.

Loza advirtió que el neoliberalismo vencerá al MAS sólo si hay división o traición. En ese marco, sostuvo que no es tiempo de pelearse por candidaturas y que las reuniones que se realicen a partir de ahora, deben tener el objetivo de encaminar la campaña electoral para la candidatura de Arce.

También señaló que la propuesta de la Central Obrera Boliviana, de impulsar el binomio Choquehuanca-Orlando Gutiérrez, ya es a “destiempo”.

Explicó que para designar a Arce como candidato se pretendió tomar en cuenta a la clase media y profesional, por lo cual incluso se debió “sacrificar” a Andrónico Rodríguez quien estaba propuesto para formar parte del binomio.