AFP y EFE / Wuhan, China

China confinó a unos 20 millones de personas alrededor de Wuhan, la metrópolis de donde surgió un nuevo virus que ya dejó 18 muertos y ha comenzado a propagarse por el mundo, desatando la movilización de las autoridades sanitarias internacionales.

Desde ayer ningún tren ni avión podía salir de Wuhan, una urbe de 11 millones de habitantes situada en pleno centro de China. Los peajes en las autopistas estaban cerrados.

Reflejo de la preocupación que reina en el país, la Ciudad Prohibida de Pekín, el antiguo palacio de los emperadores, anunció que cerraba para evitar el riesgo de contagio. Las autoridades chinas anunciaron la primera muerte debido al nuevo coronavirus fuera de Hubei, la provincia en el centro del país donde se cree que surgió el virus.

La comisión de salud de la provincia de Hebei, en el norte, límitrofe con Pekín, informó en un comunicado que un hombre de 80 años diagnosticado con el virus murió el miércoles, elevando a 18 el número de fallecidos.

Las autoridades sanitarias de China han elevado a 571 el número de infectados por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan.

La ciudad de Wuhan, a orillas del Yangtsé, es el epicentro de la epidemia. Unas 5.000 personas están bajo vigilancia médica.

“Los habitantes no tienen que abandonar (la ciudad) sin ninguna razón específica”, anunció el servicio municipal a cargo de la lucha contra la epidemia.

Esta medida fue tomada para “frenar de forma eficaz la propagación del virus”, explicó.

La ciudad vecina de Huanggang, a 70 kilómetros al este, de 7,5 millones de habitantes, se encontraba bajo medidas similares y la circulación de los trenes fue interrumpida.

Muy cerca, Ezhou (1,1 millones de habitantes), ya había cerrado su estación de trenes.

Al oeste, otra localidad, Xiantao, cerró los accesos a una gran vía de circulación, y en Chibi, en el sur, los transportes públicos nos funcionaban. Más de dos millones de personas viven en estas dos localidades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que es “demasiado pronto” para decretar que el virus que apareció en China constituya una “urgencia de salud pública de alcance internacional”. “No se equivoquen, es una urgencia en China. Pero aún no es una urgencia sanitaria mundial. (Aunque) podría convertirse en ello”, declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Asimismo, Ghebreyesus instó a China a garantizar que los bloqueos a los transporte en varias ciudades sean “de corta duración”, en tanto intenta prevenir la propagación del virus.

“China ha tomado medidas que considera apropiadas para frenar la propagación del coronavirus en Wuhan y otras ciudades. Esperamos que sean cortas y eficaces”, añadió.

Para luego señalar que por ahora no hay “ninguna prueba” de contagio entre humanos fuera de China. ”Sabemos que hay transmisión entre personas en China, pero hasta ahora parece estar limitada a grupos familiares y a trabajadores de la salud que han atendido a pacientes infectados”, destacó.

“Fuera de China no hay por ahora constatación de contagios, pero eso no significa que esto no vaya a suceder”, advirtió el alto funcionario internacional.

Hasta ahora, la OMS sólo había utilizado este término en casos de epidemias que requieren una respuesta internacional importante, incluida la gripe porcina H1N1 en 2009, el Zika en 2016 y la fiebre del Ébola, que devastó parte de África occidental de 2014 a 2016 y la RDC desde 2018.

El virus, de la misma familia que el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), alcanzó ya varios países de Asia e incluso llegó a Estados Unidos, Vietnam y Singapur.

El virus fue detectado en un mercado de abastos en Wuhan. Aunque el mercado, ahora cerrado, es principalmente de pescado, las autoridades reconocieron que se vendían animales salvajes de forma ilegal.

En varios países se han reforzado los controles.

Confinamiento no frenará propagación

Riesgo Especialistas médicos de renombre que participan en el Foro de Davos anticiparon que la cuarentena que se ha impuesto a una gran ciudad china y a otras dos medianas no detendrá la transmisión del coronarivus, cuya aparición ha causado alarma internacional.

"Varias ciudades que han reportado casos pueden esperar muchos más", declaró el científico Jeremy Farrar, quien dirigió por dos décadas la Unidad de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford en Vietnam. El médico especialista Richard Hattchett dijo, por su lado, que ahora "lo que no sabemos sobre el coronavirus es más de lo que sabemos", y que "la dinámica del contagio" y su gravedad son las mayores incógnitas. (EFE).

Extranjeros, aliviados luego de salir de Wuhan

Un puñado de viajeros con tapabocas salió ayer al anochecer por las puertas de llegada del aeropuerto parisino Charles de Gaulle. Son los afortunados que abordaron uno de los últimos vuelos desde Wuhan, foco del coronavirus, antes de la cuarentena.

“El ejército llegó justo antes de que subiéramos al avión. Media hora después, se aplicaba la cuarentena. Solo me enteré esta mañana de que la ciudad estaba cerrada”, relató Philippe Dauger, pasajero del vuelo de Air France AF 139 que aterrizó en París.

Dauger, que vive en Wuhan desde hace seis meses con su mujer Véronique, habló del “stress” reinante allá y, sorprendido por los controles muy reducidos, admite que “¡Hubiera podido subir con 40 de fiebre!”.

“Todos nuestros compañeros se quedaron. Todos llevan tapabocas. Nosotros habíamos reservado nuestros tiquetes hace tiempos en previsión de las vacaciones del Nuevo año chino”, contó el francés.

“En todas partes nos toman la temperatura, en el hotel o el trabajo la gente no está segura”, señaló Franck Stemmelen, que se encontraba en Wuhan en viaje de trabajo. “El ambiente es tenso, no hay nadie en las calles, en los bares. Llegué el domingo y la empresa me trajo de regreso de inmediato”, añadió.

Pierre Taya, regresó igualmente tras un viaje de trabajo. Preocupado, llamará a los servicios de urgencia para descartar cualquier riesgo, tiene a su “hija embarazada”. “El avión estaba vacío. La azafata nos dijo que muchos chinos anularon el viaje por temor a no regresar», añadió.

