El excomandante de la Policía Nacional, Víctor Hugo Escobar, aseveró que no tiene nada en su contra, respecto a las informaciones relacionadas a una ampliación de querella por parte del Ministerio Público por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito u otros delitos.

Señalando algunos documentos en mano, el general Escobar aseguró que no existen procesos activos, querellas o siquiera acusaciones en su contra. En cambio, señaló a un grupo de expolicías involucrados en hechos de corrupción, abusos y otros, como los responsables de dañar su imagen y -en sus propias palabras- “contaminarlo”.

“La verdad es que no existe nada en mi contra, no tengo ninguna ampliación de querella en mi contra, ningún caso abierto”, aseveró el exjefe policial.

En esa línea también afirmó que algunos procesos que tuvo hace años “ya han sido rechazados, ejecutoriados” por las autoridades jurisdiccionales correspondientes.

Escobar apunta a los denunciantes como un grupo de corrupción que cometió varias irregularidades y que busca amedrentarlo y extorsionarlo.

Informó que ha iniciado procesos contra las personas involucradas en estas denuncias que considera falsas: “Yo no voy a descansar hasta dar con los verdaderos responsables y los voy a desenmascarar de forma pública a quienes se dedican a extorsionar a las personas”.

Señala al denunciante excabo A. M. C. T. como el responsable de presentar falsas denuncias ante el Ministerio Púbico.

“Los voy a seguir desnudando a quienes están por detrás de estos tipos”, dijo a tiempo de mencionar que incluso tiene un auto interlocutorio que declara probada el incidente de actividad procesal defectuosa.

Escobar sostiene que lo único que quiere el denunciante y su grupo, que según él fue dado de baja por varias irregularidades, es venganza y extorsión. Mencionó el ejemplo de que cualquier persona puede presentar un memorial por asesinato contra cualquier ciudadano, pero el que denuncia, tiene la obligación de presentar las pruebas.

Reveló que justamente cuando él era comandante general de la Policía Boliviana se dio de baja a varios expolicías que, según él, cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones. En ese contexto, relató que uno de ellos quiere el resarcimiento de daños y perjuicios y que si fuese así, se tendría que resarcir todos esos «delincuentes» que han cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Inclusive mencionó que uno de los involucrados en las falsas denuncias y que fue dado de baja de la institución policial tenía contacto con el “autero” (ladrón de vehículos) más buscado tanto en Paraguay como en Bolivia, el famoso “Tyler”.

“No hay absolutamente nada, ninguna denuncia, no hay ningún caso abierto, no tengo ninguna imputación, no tengo ninguna ampliación de querella tampoco un mandamiento de aprehensión. No se dejen sorprender por este señor, lo único que quiere es venganza y extorsión”, insistió el general retirado.