Página Siete Digital / La Paz

El exministro de Cultura y exgerente de Abya Yala, Pablo Groux, declaró en calidad de testigo este jueves luego de ser acusado de haber recibido tres camionetas de parte del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana para ser utilizadas por el medio de comunicación.

“Cuando yo llegué al medio, sus activos y sus vehículos se encontraban ahí y cuando los dejé también siguieron ahí en el canal”, dijo Groux luego de declarar en el Ministerio Público.

Sobre la investigación que inició el gobierno contra su persona, el exministro fue cauto, “prefiero no pensar que es una persecución política, no tengo argumentos para pensar en aquello, yo creo que las cosas no se tienen que dejar pendientes y tienen que resolverse en los escenario de respeto, de la legalidad y sobre todo pensar en el bienestar del patrimonio boliviano”, indicó.

Fuente:paginasiete.bo