“La Policía Nacional está viviendo uno de los mejores momentos”, afirmó este viernes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, durante el acto de clausura del curso internacional de instructores de esa institución, en un acto que se realizó en instalaciones de la Academia Nacional de Policías, en La Paz. “Es un gusto estar en este acto de graduación de instructores y un placer y un gusto que cada día haya mejores policías, instructores o más policías, porque creo que la Policía Nacional está viviendo uno de los mejores momentos», ratificó la autoridad.

Destacó las «señales» que se vienen dando dentro esta institución, aunque dijo que existe todavía mucho por hacer, por lo que anticipó que habrá muchos cambios y ajustes.

“Ya no habrán esas dudas ni esos mantos de corrupción que se dieron en el pasado, que se hicieron azules, que se hicieron amarillos, no importa, ya no va a ver, todos saben que se llegó a un acuerdo con una universidad privada para que nadie tenga que estar pagando un solo centavo para ingresar a la Policía”, añadió. (24-01-20)

Fuente:la-razon.com