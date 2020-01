Página Siete Digital / La Paz

En el partido que cerró la primera jornada del torneo Apertura, Nacional Potosí venció por la mínima diferencia al actual campeón Wilstermann, en el duelo jugado en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial.

En un partido parejo en el que los cochabambinos tuvieron las mejores ocasiones, pero se encontraron con las manos del joven portero Jimmy Roca que jugó su segundo partido en el profesionalismo y fue la figura del cuadro que inició el torneo con el pie derecho.

El único tanto del partido llegó en el minuto 75’ luego de un ataque por el sector izquierdo de los locales que terminó en un centro que el capitán de Wilstermann, Edward Zenteno empujó hacia su propio arco para darle los tres puntos a los de la banda roja.

Con este resultado, Nacional Potosí se sumó al grupo de equipos que tienen tres puntos, Aurora, Bolívar, Guabirá y Royal Pari, de estos cinco equipos el mejor ubicado es el celeste cochabambino luego de derrotar a Real Potosí por 4-0.

Los otros resultados de esta primera jornada fueron: Bolívar 3 – 1 Municipal Vinto, Guabirá 2 -1 Always Ready, Royal Pari 1 – 0 Oriente y Blooming 1 – 1 Real Santa Cruz. The Strongest y San José no jugaron su partido por la participación de los santos en Copa Libertadores.

Fuente:paginasiete.bo