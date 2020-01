Página Siete Digital / La Paz

El tenista beniano, Hugo Dellien llegó a Santa Cruz, donde recibirá un homenaje de parte del Ministerio de Deportes, luego de su participación en el Abierto de Australia, donde enfrentó al número uno del mundo, Rafael Nadal. El tenista aseguró que ese partido fue el que siempre “soñó jugar”.

Sobre el duelo ante Nadal del pasado lunes por la noche, Dellien no dudó en decir, “Fue el partido soñado, el partido que siempre quise jugar me tocó cuando Rafa (Nadal) es el número uno del mundo en el estadio principal de un Grand Slam, no me tocó en otro torneo, en uno de los cuatro más importantes, el primero del año, el único que no había ido, por lo que fue algo muy especial este partido no me voy a olvidar nunca”.

El representante nacional también habló que como vive estos días post partido, “muy especial, muy emocionado porque cumplimos un sueños de hace años y de toda la vida que tratamos de conseguir este tipo de cosas, pasando por momentos difíciles, buenos y malos, pero este tipo de cosas son las que te dan tranquilidad y saber que todo el sacrificio que hiciste durante tantos años valió la pena y lo mejor que todo fue que lo pudimos disfrutar al máximo”.

El tenista de 26 años también dejó un mensaje para los niños que siguen de cerca su carrera y7 lo toman como un referente nacional, “quiero que se den cuenta que todo se puede, por más que vengamos de un país donde el deporte no es tan profesional como en otros lugares, todos somos iguales y todos tenemos las mismas condiciones”.

Al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz llegó el ministro de deportes, Milton Navarro quien de manera personal le dio la bienvenida al tenista.

“Nosotros realmente nos sentimos contentos y orgullosos, en nombre de la presidenta (Jeanine Añez) y de todos los bolivianos te damos la bienvenida, es un orgullo tener a mi lado al deportista número uno de los bolivianos, el que unió a todos. Hay que ser sinceros, ese día que jugó todos estaban disfrutando del partido que hacía nuestro representante”, dijo Navarro.

