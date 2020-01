Página Siete Digital

La presidenta Jeanine Añez descartó al menos en tres oportunidades su candidata a la presidencia en las elecciones generales que llevarán adelante el próximo 3 de mayo.

«Lo que particularmente yo quiero es cumplir con Bolivia, no estar aprovechándome de una situación y decir, ¡ah yo también podría ser candidato y me aprovecharé de eso!, porque creo que sería deshonesto», dijo Jeanine Añez en una entrevista realizada con Página Siete.

Otras de las oportunidades en la que la primera autoridad del país negó su postulación como candidata fue durante una entrevista realizada por la Red Uno.

«Por ahí dicen que yo estaba buscando candidaturas es una especulación de muy mal gusto porque yo de mi boca ni en mi pensamiento lo pensé, no sería honesto . Aqui el objetivo de nuestro gobierno es llevar a elecciones y se acabo, yo no quiero ser candidata a nada”, afirmó Añez a ese medio de comunicación.

En una entrevista con el programa No Mentirás de la red PAT, Áñez, también sobre su posible postulación, dijo: “Yo no tengo ningún cálculo político y creo que esa es una bendición para mí, no decir: ‘voy a sacar rédito de toda esta etapa que me está tocando vivir como Presidenta’, no”, insistió.

Cuatro agrupaciones: Demócratas, Sol.bo, Unir y Bolivia Somos Todos, se unieron en torno a la candidatura de Jeanine Añez para llevar adelante la alianza «Juntos» con miras a las elecciones generales.

Fuente:paginasiete.bo