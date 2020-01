Página Siete / La Paz

La presidenta transitoria Jeanine Añez alcanzó un 45% de confianza a poco más de dos meses de su gestión de Gobierno, según la encuesta elaborada por Mercados y Muestras para Página Siete.

A los encuestados se les preguntó: “¿Usted tiene confianza o desconfianza en Jeanine Añez? ¿Y tiene mucha confianza o poca confianza?”. Un 45% de los consultados afirmaron que tienen mucha y poca confianza; un 41% respondió que tiene poca y mucha desconfianza; un 13% no confía ni desconfía, y finalmente, un 1% no sabe o no responde.

También se consultó: “¿Cómo califica la gestión de Jeanine Añez como presidenta del país? ¿Como muy buena, buena, mala o muy mala?”. La respuesta de los ciudadanos fue de muy buena y buena en un 43%; ni buena ni mala con un 28%; de mala y muy mala con un 27%; y no sabe, o no responde llegó a un 3%.

En intención de voto, sin embargo, la Presidenta ocupa un cuarto lugar con un 12% después del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), de Carlos Mesa y de Luis Fernando Camacho. Estos datos fueron recogidos entre el 9 y el 13 de enero, antes de que se hiciera oficial su candidatura a la presidencia.

La empresa encuestadora también consultó la aceptación de los políticos y preguntó: “Ahora, me gustaría saber cómo calificaría Ud. sus sentimientos hacia algunas personas. Usaremos una escala del 0 al 100”.

En esa escala, Añez lidera la tabla con un promedio de 42; le sigue Evo Morales con 40; Carlos Mesa con 34; Andrónico Rodríguez y Luis Fernando Camacho obtienen, cada uno, un 31. Les siguen Luis Arce Catacora con 30%; David Choquehuanca con 29; Samuel Doria Medina con 25; Tuto Quiroga con 25; Chi Hyung Chung con 24; y cerrando la tabla Félix Patzi con un 20.

Para el analista político Marcelo Silva las cifras de la consulta son altamente beneficiosas para la actual gestión del Gobierno transitorio debido a la ausencia de un liderazgo político en el momento en que se hizo la encuesta y que fácilmente fue captado por la figura de la Presidenta. Sin embargo, ante este nuevo escenario, se consultó al analista si la postulación de Añez podría afectar su imagen.

Silva aseguró que los datos favorables estaban enmarcados en un Gobierno de transición política que gozaba de una tenue legitimidad. “La decisión de Añez ya no la deja por encima del bien y del mal como son los gobiernos de transición y se convierte en un actor fundamental de este proceso político. Ahora deberá entender que habrá sectores que van a radicalizar su desconfianza, su descontento y la verán como contrincante política”, afirmó el experto.

En ese sentido, explicó, es probable que la percepción ciudadana respecto a la Presidenta cambie en las siguientes consultas porque la naturaleza de un Gobierno de transición queda en duda.

La encuesta también preguntó con qué frase está de acuerdo. Con un 67% de respaldo, los encuestados optaron por: “Como presidenta interina, Jeanine Añez debe convocar a elecciones y no aprovecharse de su poder para ser candidata presidencial”; un 24% consideró como acertada: “La Presidenta interina es una gran líder y por eso debe presentarse como candidata para las próximas elecciones presidenciales”. Un 7% optó por ninguna y un 2% no sabe o no responde.

Silva dijo que el ser candidata deriva en un conflicto ético. “El gran problema es de índole ético y político. Este Gobierno fue concebido como de transición y ya no lo es; es un Gobierno que quiere reproducir el poder político. ¿La gente podrá creer en Añez como presidenta o como candidata? Ahí hay una disyuntiva muy grande porque salimos de un proceso político donde se censuró el hecho de una afición al poder, de una persona que lo tomó y no quiso soltarlo”. Incluso, aseveró, habrá sectores que la vean como una reproducción de ese mismo caso.

En tal sentido, Silva lanzó algunas interrogantes: “¿Cómo va a funcionar el Gobierno de transición siendo juez y parte?, ¿el proceso de elecciones está plenamente garantizado con un candidato que a la vez es Presidente?, ¿tendrá el manejo de los recursos del Estado?, ¿cómo viajará la Presidenta?, ¿cómo hará campaña?, ¿cuál será la actitud de los ministros que apoyaron su candidatura?”.

Punto de vista

Henry Oporto Analista Político



“El país goza de estabilidad”

Hay cierta correlación entre el nivel de aprobación y confianza de la Presidenta y eso significa que el alto nivel de aprobación está generando un sentimiento de confianza.

Después de los turbulentos días de octubre y noviembre se percibía temor, zozobra, incertidumbre en la población. Paulatinamente, la población fue recuperando una sensación de tranquilidad, confianza e incluso se recuperó el optimismo por el futuro.

El Gobierno actuó con prontitud y eficacia adoptando una serie de medidas que frenaron la caída de inversiones y si bien el déficit fiscal sigue, no se disparó mucho más. En general, se restableció la confianza en el manejo de la economía.

En resumen, el país goza de gobernabilidad económica y política y esa situación se refleja en el estado de ánimo de la población que es positivo. A eso obedece el nivel de aprobación de la Presidenta.

Fuente:paginasiete.bo