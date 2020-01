El candidato presidencial Carlos Mesa afirmó este sábado en la ciudad de Santa Cruz que la presidenta Jeanine Añez “comete una gran equivocación”, porque no fue nombrada para proponerse como candidata a la presidencia sino para administrar el Estado y una elección transparente.

Dijo que Añez hizo un extraordinario trabajo porque hay la convocatoria a las elecciones generales, hay un Tribunal Supremo Electoral, existen fechas definidas para conocer las candidaturas y el día de las elecciones.

“Respeto profundamente a la presidenta Añez pero creo que comete una gran equivocación; no lo digo porque me afecte a mi como candidato. Creo que ella sería una gran candidata si no fuera presidente y no tuviera la tarea que tiene de llevar adelante que es de administrar con neutralidad un proceso eleccionario”, afirmó.

Sostuvo que la labor de la presidenta debería ser terminar entregando el mando presidencial a quien gane legítimamente las elecciones.

Dijo que Añez no ha sido nombrada para proponerse candidata a la presidencia del país y el único encargo de su mandato es el administrar con neutralidad, garantizando que el Estado y el gobierno no van a utilizar recursos suyos en función de una candidatura, mucho menos una candidatura personal.

Expresó su preocupación por el impacto hacia afuera del país donde el expresidente Evo Morales habla que hubo un golpe de Estado y no le parece que sea lo mejor lo que está haciendo la presidenta Añez.

Para Carlos Mesa la postulación no es un tema legal sino ético que invita a reflexionar si va a ser candidata o dejar testimonio histórico de una transición responsable.

Consultado si ratificará el binomio con Gustavo Pedraza quien estuvo a su lado durante la conferencia de prensa, indicó que ambos son conscientes que este es un proceso nuevo que requiere una evaluación que planteará una respuesta a ser conocida el 3 de febrero.

Aclaró que su criterio no tiene nada que ver con cuestiones de carácter personal, sino el esfuerzo de un binomio que aún existe.