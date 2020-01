El exalcalde y exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, llegó al aeropuerto de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz al promediar las 22:00 de hoy, tras salir del país en 2009 rumbo a los EEUU, declarándose víctima de «persecución política».

A su llegada a la terminal aeroportuaria, Reyes Villa agradeció a quienes le dieron la bienvenida por haber luchado por restaurar la democracia.

«En primer lugar quiero agradecer a Dios por estar acá, en Bolivia, después de 10 años. Después quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber luchado durante más de 21 días, arriesgando su vida para poder restaurar la democracia, para poder restaurar el estado de derecho que tanta falta le hacía al país».

Reyes Villa manifestó que el objetivo principal de su retorno a Bolivia es el de reunirse con su familia y que éste no es para dividir, sino para sumar.

«Queridos hermanos yo no he venido a dividir, más bien yo he venido a sumar, a apoyar, para que nunca más vuelva ese gobierno abusivo, ese gobierno terrorista que se ha ensañado con los que pensábamos diferente» enfatizó Manfred Reyes.

Sobre los proceso que pesan en su contra, Reyes Villa enfatizó que estos son procesos amañados.

«Son procesos totalmente amañados, procesos con una justicia que le ha permitido a Evo Morales elegirse más de 4 veces «.

Villa cerró su intervención manifestando de que él no vino a buscar un futuro político «yo he venido a vivir aquí».

Entre las personas que le dieron la bienvenida a Reyes Villa se encontraba Luis Fernando Camacho con quien compartió el escenario.

Fuente:paginasiete.bo