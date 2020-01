La banda empezó a sonar a las 21:43 y por las puertas de desembarque internacional del aeropuerto de Viru Viru, Santa Curz, salió el exalcalde y exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Luego de 10 años de vivir en Estados Unidos, retornó al país. Se prevé su arribo a Cochabamba al mediodía de hoy.

Al menos un centenar de personas esperaban la llegada de Manfred desde las 20:00. Con carteles de bienvenida, banderas bolivianas y globos morados, del color del partido político de la exautoridad, recibieron con besos y abrazos al “exiliado”.

Una vez que Manfred salió, le colocaron un sombrero de sao, guirnaldas y lo llenaron de mixtura. Una tarima improvisada con un equipo de sonido lo esperaban en exteriores. En ella también se encontraba el candidato a la presidencia Fernando Camacho.

Como si el tiempo no pasara, Manfred tomó el micrófono y se dirigió a los presentes: “Agradecer a Dios por estar acá en Bolivia, luego de 10 años. Después, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber luchado durante 21 días, arriesgando su vida para restaurar el estado de democracia”.

Durante su alocución, también se refirió al exgobierno de Evo Morales. Instó a los bolivianos a evitar que estas personas retornen al poder.

“Hemos tenido un Gobierno abusivo que se ha ensañado con los que pensamos diferente. Ha instrumentalizado la justicia. No podemos dejar que vuelva un Gobierno narcoterrorista como el que hemos tenido”, aseveró.

Con su típico peinado y el bigote negro expresó su emoción por estar de vuelta en Bolivia. Aseguró que su principal prioridad es estar en el país y no quiso referirse a un proyecto político específico que tenga en mente.

“Me siento emocionado de estar en mi patria después de 10 años. Gracias a todos los bolivianos por sus pititas (…) Yo no he venido a buscar un futuro político, he venido a vivir en mi patria de donde me obligaron a salir”, agregó.

Manfred Reyes Villa volvió a Bolivia con 18 procesos penales a cuestas. Del total, cinco tienen sentencias, pues fue juzgado en rebeldía.

“Son procesos totalmente amañados por un Gobierno que instrumentalizó la justicia (…) Todos juntos vamos a hacer un proyecto unitario y que Bolivia sea una patria libre, digna y soberana donde se respeten los derechos humanos”, dijo Reyes Villa.

La exautoridad pasó la noche en el hotel Los Tajibos. A las 12:30 de hoy tomará un avión a Cochabamba, donde también se prevé un importante recibimiento. Las comerciantes dijeron que organizaron una fiesta por su retorno. Será trasladado a la Coronilla, una vez que llegue a la ciudad.

CINCO SENTENCIAS

Construcción ruta Vinto-Sacambaya. Incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, malversación de fondos (Sentencias: 1 y 3 años).

Adquisición de vehículos. Negocios incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias (Sentencia: 7 meses).

Pavimento ruta Lacma- Santiváñez. Incumplimiento de deberes. Construcción atajados en Anzaldo. Daño económico al Estado (Sentencia: 5 años).

Diseño alternativo tramo El Sillar. Irregularidades en la implementación (Sentencia: 5 años).

Enriquecimiento ilícito. Montos observados por sueldos (Sentencia: 5 años).

Fuente:lostiempos.com